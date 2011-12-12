پیروزی نمایندگان مازندران، همدان، ملایر و تنکابن/ پیشگامان شگفتی ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پنجم مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور گرامیداشت مرحوم استاد زرافشان و در گروه دوم رقابت‌ها در حساس ترین مسابقه تله کابین گنجنامه همدان با نتیجه 6 بر یک از سد میهمان خود نیروی زمینی ارتش تیم دوم این گروه گذشت. حضور صادق گودرزی دارنده مدالهای نقره و برنز جهان در این مسابقه و در ترکیب همدان مهم اتفاق این مسابقه بود.

در دیگر دیدار این گروه تیم سایپای شمال با توجه با حاضر نشدن میزبان خود با نتیجه 7 بر صفر مقابل مجاهدان صنعت برق گلوگاه پیروز شد. گفته می شود کشتی گیران تیم گلوگاه بدلیل برکناری جانلو رئیس هیئت کشتی این شهر و مدیریت این تیم در این کشتی حاضر نشده اند.

براساس این گزارش، در گروه اول مسابقات نیز تیم شهرداری ملایر با نتیجه 6 بر یک از سد میهمان خود آبفای زنجان گذشت.در دیگر دیدار این گروه پیشگامان آسانسور مازندران با نتیجه 5 بر2 در سالن شهدای هفتم تیر مقابل میزبان خود نفت تهران به پیروزی رسید و شگفتی ساز شد. پیروزی عبدالملکی و شمس ناتری از پیشگامان مقابل غنی زاده و ازلی فر از نفت از مهمترین حوادت این کشتی بود.

هفته اول از دور برگشت این مسابقه روز 27 آذرماه برگزار می شود.

