میز خدمت در اداره بیمه خدمات درمانی استان مرکزی راه اندازی شد

محمد رضا جیریایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی میز خدمت در این اداره کل روند تکریم ارباب رجوع و احترام به حقوق مراجعه کنندگان به بخش های مختلف و واحدهای مختلف را بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه این امر موجب اصلاح روشهای موازی کاری و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان می شود، اضافه کرد: در محل میز خدمت، خدماتی در خصوص بیمه گری، اسناد پزشکی، نظارت و ارزشیابی و پرداخت خسارت متفرقه انجام می شود.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان هدف از راه اندازی میز خدمت را دستیابی آسان و سریع بیمه شدگان و موسسات طرف قرارداد و ارباب رجوع به خدمات و ایجاد پیوند ارتباطی مطلوب اداره کل با مراجعین عنوان کرد.

دکتر جیریایی با اشاره به اینکه این اداره سالهاست دارای گواهینامه ایزو از طرف شرکتهای مختلف گواهی دهنده است، گفت: خوشبختانه روند خدمت رسانی در این اداره کل براساس استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است، اما برای اطمینان بیشتر و تسریع در روند خدمت رسانی طبقه همکف اداره کل میز خدمت راه اندازی شده است که مراجعه کنندگان راحت تر به خدمات دسترسی داشته باشند.









