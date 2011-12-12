آخرین دستاوردهای صنعتی سازی مسکن مهر اردبیل به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباخانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی می تواند گام مثبتی در فرهنگ سازی و استفاده از فناوری ای نوین برداشت.

وی با اشاره به شرایط جوی استان اردبیل و محدودیت های فصل سرما،عنوان کرد: برای استفاده حداکثر از فصل کاری بویژه در واحدهای مسکونی مهر که به شیوه عقدتفاهم نامه سه جانبه ساخته می شوند روی استفاده از فناوری های نوین تمرکز شده که دستاوردهای مثبتی داشت.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان اردبیل افزود: تمام واحدهای مسکونی مهر استان اردبیل که با تفاهم نامه سه جانبه در دست ساخت هستند از فناوری های نوین استفاده می شود.

باباخانی با تاکید به نقش موثر بخش خصوصی در برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه راه و شهرسازی تصریح کرد: تا زمانی که این بخش حضور پررنگی در نمایشگاه یاد شده نداشته باشد رسیدن به جایگاه واقعی و لازم غیر ممکن است.

این مسئول گسترش استفاده از فناوری های نوین در ساخت و سازها را از ثمرات برگزاری نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی دانست.

وی با بیان اینکه اداره کل مسکن و شهرسازی استان اردبیل با مشارکت بخش خصوصی در نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته شرکت می‌کند، عنوان کرد: در این نمایشگاه بیشتر روی فعالیت های انجام شده در حوزه مسکن مهر تمرکز شده و در قالب عکس، فیلم، اسلاید و ماکت به نمایش گذاشته می شود.

باباخانی عنوان کرد: نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته هفته آخر آذرماه سالجاری در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود.