به گزارش خبرنگار مهر، سایت باشگاه الغرافه قطر عصر امروز چهارشنبه با انتشار خبر حضور فرهاد مجیدی در تیم فوتبال این باشگاه اعلام کرد، مهاجم باتجربه فوتبال ایران جایگزین محمدرضا خلعتبری در این تیم شده است.

محمدرضا خلعتبری ضمن ابراز بی اطلاعی خود و مدیربرنامه‌هایش از این موضوع به خبرنگار مهر گفت: قراردادم با باشگاه الغرافه 2 ساله بوده و در خصوص این خبر هیچگونه تماسی با من و مدیربرنامه‌هایم گرفته نشده است.

تصویری از خبر سایت باشگاه الغرافه مبنی بر جایگزینی مجیدی به جای خلعتبری

مهاجم ایرانی تیم فوتبال الغرافه که در ایران به سر می‌برد، گفت: از روز یکشنبه هفته گذشته تمرینات ما تعطیل شد و قرار است از روز شنبه مجددا به دوحه برگردم تا در تمرینات آماده سازی تیم شرکت کنم.

وی با بیان اینکه تیم الغرافه در فصل جاری به نسبت فصول گذشته نتوانسته نتایج خوبی را در لیگ ستارگان قطر کسب کند، گفت: در این فصل دچار بدشانسی شدیم اما اختلاف امتیاز ما با صدر جدول 6 امتیاز بوده و قابل جبران است.

خلعتبری در خصوص شایعاتی که پیرامون حضورش در تیمهای ایران به ویژه پرسپولیس مطرح شده است، گفت: از هیچ تیم ایرانی پیشنهادی نداشته‌ام و با هیچ تیمی مذاکره نکرده‌ام چون با باشگاه الغرافه قرارداد دارم.