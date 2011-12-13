تشکیل تیم مذاکره کننده اصلاح قانون کار/ کارفرمایان آماده توافق نهایی شدند

سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از تشکیل تیمهایی از سوی کارفرمایان برای برگزاری نشست و مذاکره با کارگران برای نهایی کردن بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: در صورت انجام هماهنگی با مقامات کارگری، نشست جدید برگزار خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران از تلاش کارفرمایان برای دستیابی به توافق با کارگران در زمینه اصلاحات قانون کار خبر داد و اظهار داشت: در این رابطه به دنبال جمع بندی اصلاحات قانون کار به نظر هر دو گروه هستیم.

درواری خاطر نشان کرد: تاکنون پس از نشست ماه جاری شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو نشست بین کارگران و کارفرمایان به صورت دوجانبه برگزار شده است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر مواضع کارگران در قبال اصلاح قانون کار مشخص شود، بیان داشت: کارفرمایان پیش تر از این، توانسته اند در زمینه پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جمع بندی برسند.

وی 3 جانبه گرایی و دستیابی به توافق همه جانبه در اصلاح قانون کار بین دولت، کارفرمایان و کارگران را یک اصل خواند و تاکید کرد: احتمال دارد در صورت درخواست کارگران در هفته جاری یک نشست اصلاح قانون کار دیگر به صورت 2 جانبه برگزار شود، با این حال تاکنون جلسه ای هماهنگ نشده است.