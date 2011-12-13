تعزیه راهش را در کشور گم کرد/ دولتی شدن؛ آفت آیینهای مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، تعزیه در لغت به مفهوم اندوه، تسلیت و دعوت صبر به مصیب بوده و به مجلس عزادارای و روضه خوانی اطلاق می شود.

افکار عمومی تعزیه را از دیرباز تا به امروز، گونه ای یک نمایش مذهبی دانسته که جمعی از هنرمندان خوش ذوق در ایام سال، خصوصا در عزای سالار شهیدان، برای بازخوانی حادثه کربلا و زندگی امامان معصوم در مساجد و دیگر اماکن شهر و روستا به اجرا در می آید.

بیشترین طرفداران این نمایش مذهبی، مردم عادی و ارادتمندان به اباعبدالله الحسین(ع) بوده که از دهها سال پیش تاکنون به این نمایش سنتی روی می آورند.

اگر چه تاریخچه تعزیه را برای نخستین بار در زمان حکمرانی دودمان ایرانی مذهب آل بویه نسبت می دهند ولی اوج این نمایش مذهبی به دوره ناصرالدین شاه باز می گردد که در فراز و نشیب های گذر زمان و دخالت حاکمان وقت در محدود کردن آن تا به امروز، توانسته شکل سنتی خود را حفظ کند.

حاج محمد مهرانی طالقانی، یکی از صاحبان و میراث داران نام آشنای تعزیه در استانهای شمالی و مرکزی کشور، با بیش از هفتاد سال سابقه، این مراسم مذهبی و پرطرفدار را تا به امروز حفظ کرده است.

وی با ابراز نگرانی از افول و فراموشی تعزیه گفت: متاسفانه تعزیه روی اصول پیش نمی رود و با اداره تعزیه توسط وزارت ارشاد، متاسفانه تعزیه راهش را گم کرده است.

مهرانی طالقانی با بیان اینکه مدیریت ارشاد نباید در مسیر اهداف نادرست تعزیه هدایت شود، اظهار داشت: اگر دولت حمایتی به تعزیه گردانان واقعی این نمایش نکند، تعزیه از رده نمایشی خارج و به افول و فراموشی سپرده می شود.

این شبیه خوان هشتاد و یک ساله با اشاره به اینکه مردم در گذشته به مفهوم واقعی عاشورا را در اجرای تعزیه شبیه خوانان حس می کردند، افزود: تماشای تعزیه در دوران پهلوی که ممنوعیت داشته نیز از سوی مردم حذف نشده است.

وی با بیان اینکه امروز تعزیه خوانی بر اساس اصول صورت نگرفته و بسیاری افراد تعزیه را با کسب و کار اشتباه گرفتند، اظهار داشت: متاسفانه مارگیرها و رمالها هم گاها در کوی و برزن این سرزمین خود را تعزیه خوان می دانند.

مهرانی طالقانی با اشاره به اینکه مردم از تعزیه خیابانی استقبال نمی کنند اظهار داشت: وزارت ارشاد باید از تعزیه های خیابانی که گاها نسخه های غلط و توهین به امامان بوده جلوگیری کند.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای پیرغلامان تعزیه اظهار داشت: تعزیه ای که بدون بانی باشد متاسفانه این هنر اصیل اسلامی را به بیراهه خواهد کشاند.

طالقانی که بیش از 50 سال در روستای مهران طالقان به امر تعزیه خوانی مشغول است، می گوید: متاسفانه فعالان این حوزه از حداقل خدمات درمانی و بیمه ای بی بهره بوده و مشکل مسکن دارند.

وی با بیان اینکه تعزیه مادر همه هنرهای تجسمی بوده و باید دولت از این هنر اصیل بومی حمایت کند، اظهار داشت: برای حمایت از تعزیه باید انجمن های آزاد تعزیه خوانان واقعی در کشور تشکیل شود تا این قشر از هنرمندان مذهبی بهتر احساس امنیت کنند.