"در امتداد شهر" و "خاک و آتش"روی پرده می روند

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی فیلم های "سعادت آباد" و "پرتقال خونی" به دلیل همزمانی با تعطیلی هفته گذشته سینماها یک هفته دیگر نیز ادامه پیدا می کنند . به همین دلیل دو فیلم "در امتداد شهر" و "خاک و آتش" از چهارشنبه هفته آینده 30 اذر ماه به روی پرده می روند.

فریبرز عرب‌نیا، میترا حجار، احمد نجفی، آرش تاج، جمشید جهان‌زاده، مصطفی طاری، قاسم زارع، فرامرز صدیقی، کاظم افرندنیا، صدیقه کیان‌فر، افسانه ناصری، مهدی میامی، رامتین خداپناهی و... بازیگران "خاک و آتش" هستند.

این فیلم درباره مبارزات مردم سیستان و بلوچستان در سال 1316 است.

از بازیگران فیلم "در امتداد شهر" ساخته علی عطشانی می توان به محمدرضا گلزار، آنا نعمتی، نیکی کریمی، امیرحسین آرمان، فرزاد حسنی، آتیلا پسیانی، رضا رشیدپور، سارا خوئینی ها، مهران رجبی، خاطره حاتمی، حسین سلیمانی، محمدرضا داوود نژاد، محمد عمرانی، مائده طهماسبی، حمیدرضا آذرنگ، امیر حسین مدرس، مسعود پاکدل و گوهر خیراندیش با حضور افتخاری فرمان فتحعلیان اشاره کرد.

داستان فیلم درباره سرقت از یک جواهرفروشی است که در پی آن محمدرضا گلزار ستاره سینما گروگان گرفته می شود. فیلم روایت هایی موازی از زندگی آدم هایی است که با این اتفاق درگیر ماجراهای خاصی می شوند.