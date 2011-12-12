صادرات کالا از خراسان شمالی 196 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده عصر دوشنبه در مراسم معارفه اولین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، اظهار داشت: مدیریت فعالیتهای اقتصادی در استان با نگاه سند توسعه ای تدوین شده و تحقق این افق اهداف به سویی هدایت شده است که در حال حاضر شاهد هستیم طی هشت ماه سال جاری صادرات کالا از استان 196 درصد رشد یافت.

وی گفت: طی مدت یاد شده 128 میلیون دلار کالا به وزن 331 هزار تن از استان به بازارهای هدف صادر شد و در همین مدت نیز هفت میلیون دلار کالای سرمایه ای به استان وارد شد.

قلی زاده تاکید کرد: فعالان اقتصادی استان بر پایه تقویت روحیه خودباوری و مدیریت کلان، فرصتهای توسعه یافتگی در استان را پایه ریزی می کنند.