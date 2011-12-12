۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

قلی زاده:

صادرات کالا از خراسان شمالی 196 درصد رشد یافت

بجنورد – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی گفت: صادرات کالا از خراسان شمالی به بازارهای هدف طی هشت ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته 196 درصد رشد یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده عصر دوشنبه در مراسم معارفه اولین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، اظهار داشت: مدیریت فعالیتهای اقتصادی در استان با نگاه سند توسعه ای تدوین شده و تحقق این افق اهداف به سویی هدایت شده است که در حال حاضر شاهد هستیم طی هشت ماه سال جاری صادرات کالا از استان 196 درصد رشد یافت.

وی  گفت: طی مدت یاد شده  128 میلیون دلار کالا به وزن 331 هزار تن از استان به بازارهای هدف صادر شد و در همین مدت نیز هفت میلیون دلار کالای سرمایه ای به استان وارد شد.

قلی زاده تاکید کرد: فعالان اقتصادی استان بر پایه تقویت روحیه خودباوری و مدیریت کلان، فرصتهای توسعه یافتگی در استان را پایه ریزی می کنند.

