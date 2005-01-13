دي ولت :‌ شركت مردم در انتخابات عراق تاثير مهمي در آينده اين كشور خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ،‌ " اياد علاوي " نخست وزير موقت عراق 20 روز پيش از زمان برگزاري انتخابات اين كشوربراي نخستين بار اعلام كرد كه تنها در برخي از مناطق عراق مي توانيم شاهد انجام انتخابات بر اساس برنامه ريزي هاي قبل باشيم .

دي ولت در ادامه افزود : نخست وزير موقت عراق چندي پيش در گفتگوي تلفني با " جرج بوش "‌ رئيس جمهوري آمريكا خاطر نشان كرده بود كه تمام تلاش خود را براي برگزاري انتخابات در زمان موعد بكار خواهد گرفت .

آنگونه كه از سخنان نخست وزير عراق بر مي آمد وي معتقد است كه مردم تمامي مناطق عراق بنا به پاره اي مسائل امنيتي قادرنخواهند بود تا در انتخابات شركت كنند . علاوي با ابراز نا رضايتي از وضع حاضر خواستار يافتن راهي به منظور جلوگيري از اين اتفاق شد .

اين روزنامه آلماني همچنين نوشت : حملات اخير عراق نگراني از تحقق پيش بيني علاوي را دو چندان مي كند . اين در حالي است كه خبرهايي مبني بر تقويت توان امنيتي اين كشور بگوش مي رسد . برخي گزارشها و اخبار حاكي از آن است كه تعداد نظاميان عراقي در ارتش اين كشور از 100 هزار نفر به 150 هزار نفر افزايش پيدا خواهد كرد كه اين اقدام مبلغي بالغ بر 2 ميليارد دلار هزينه در پي خواهد داشت . تمامي اين اقدامات تمهيداتي است كه دولت موقت عراق براي بهتر برگزار شدن انتخابات آتي اين كشور دست به آن مي زند .

دي ولت در ادامه تصريح كرد : گروههاي سني مذهب عراق نيز از بيم وقوع حملات تروريستي شركت در انتخابات را تحريم كرده اند كه اين امر با مخالفت مقامات آمريكايي و حكومت موقت عراق مواجه شد .

در همين راستا ديپلماتهاي آمريكايي حاضر در سفارتخانه اين كشور در عراق طي گفتگوها و نشستهايي كه با رهبران و سران اهل تسنن داشتند از آنها خواستند با حضور در انتخابات در تعيين وضعيت آتي اين كشور مشاركت داشته باشند .

اين روزنامه آلماني در پايان نوشت : عراق هم اكنون با وضعيت و موقعيت حساسي مواجه است كه تنها حضور مردم در انتخابات مي تواند كمي به بهبود اين وضعيت كمك كند .