20میلیون نفر از مردم ایران در معرض کمبود ید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وکیلی گفت: ید یکی از ریزمغذی های اساسی است که با شرکت در تولید هورمونهای تیروئید در متابولیسم سلولها و به ویژه پدیده رشد و توسعه در جنین و کودکان موثر است .

وی افزود: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2001، حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر از جمعیت جهان در بیش از 130 کشور، در معرض خطر ابتلا به اختلالهای ناشی از کمبود ید هستند و طی سالهای 1362 تا 1368 نشان داد که حدود 20 میلیون نفر از مردم کشور ما در معرض کمبود ید قرار دارند. .

وی با اشاره به نقش عمده ید در تولید هورمونهای تیروئید و تآثیرات فیزیولوژیک این هورمونها بر عملکرد تمام سلول های بدن از جمله سیستم اعصاب مرکزی، گفت: عوارض و پیامدهای ناشی از کمبود ید می تواند طیف وسیعی از اختلال ها از جمله نازایی، سقط جنین، تولد نوزاد مرده، عقب ماندگی ذهنی و تأخیر رشد فیزیکی را شامل شود و بار سنگینی بر بهداشت و درمان جامعه تحمیل کند.

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: با شناخت جدی کمبود ید در سال 1368 در ایران و تلاش ارزنده و مستمر، حذف اختلالهای ناشی از کمبود ید در مدت کمتر از یک دهه در کشور صورت گرفت و ایران به عنوان اولین کشور عاری از کمبود ید در منطقه در سال 2000 میلادی شناخته شد و در سال 1389 هجری، شمسی بیستمین سال حذف اختلالهای ناشی از کمبود ید در کشور را جشن گرفت.

وی اظهار داشت: شایعترین تجلی بالینی کمبود این ریزمغذی به صورت گواتر بوده که در کمبود شدید با اختلال عملکرد این غده نیز توأم می شود، اما بسیاری از اثرات کمبود ید در کاهش فعالیت مغزی است که ممکن است ظاهراً نمایان نباشد.

وکیلی افزود: طرح ملی پایش ید ادرار دانش آموزان 10 – 8 ساله، شاخصی برای تعیین شیوع گواتر در جامعه است که هر ساله در کشور و استان فارس انجام می شود و پایش کشوری آن هر پنج سال یکبار در کل کشور صورت می گیرد.

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: از سال 1368 تا سال 1386، چهار پایش کشوری اختلال های ناشی از کمبود ید در کشور انجام شده که طی این چهار دوره پایش شیوع گواتر از 68 درصد در سال 1368 به 7.5درصد در سال 1386 رسیده است.

وی گفت : نتیجه چهارمین پایش ملی اختلال های ناشی از کمبود ید در کشور در سال 86نشان می دهد که درصد شیوع گواتر در دانش آموزان 10 – 8 ساله در مدارس استان فارس در سال 1386، 3.1 درصد بوده است

وکیلی افزود: یدرسانی از طریق همگانی کردن مصرف نمک یددار، ساده ترین و مطمئن ترین روش پیشگیری و کنترل این اختلال بوده و در بسیاری از کشورهای جهان به کار رفته است.