بی احتیاطی یک کارگر را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در کارخانه کارتن سازی واقع در جاده قدیم کاشان، کارگری که با دستگاه غلطک در حال کار کردن بود، ناگهان در اثر بی احتیاطی دست خود را در میان غلطک دید.



بر پایه این گزارش، با اعلام این خبر به مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم بلافاصله نیروهای نجات ایستگاه شماره چهار به محل اعزام شده و با استفاده از تجربه، سرعت عمل و به کارگیری تجهیزات مربوطه، دست فرد مصدوم را از میان غلطک دستگاه رهاسازی کرده و تحویل عوامل اورژانس قم دادند.



بر اساس پیگیری و کسب اطلاع خبرنگار مهر از مرکز اورژانس قم این کارگر در این حادثه از قسمت ساعد دست راست دچار مصدومیت شده بود که در محل، اقدامات اولیه از جمله سرم درمانی بر روی وی انجام شد.



همچنین بعد از انتقال فرد مصدوم به بیمارستان، وی مورد عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر حال عمومی این کارگر خوب گزارش می شود و عضو آسیب دیده او مشکل حسی و حرکتی ندارد.