سه تعزیه در گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تعزیه ها عصر و شامگاه دوشنبه در سه محله گرگان اجرا شد.

اجرای این تعزیه ها با هدف زنده ساختن قیام عاشورا، احیاء و تداوم فرهنگ تعزیه خوانی و حمایت از هنرمندان تعزیه خوان شهر صورت گرفت.



این مراسم فرهنگی تاکنون در محله " میدان عباسعلی" با تعزیه حضرت عباس برگزار شده بود. تعزیه حضرت حر نیز از عصر دوشنبه در مسجد المهدی (عج) محله گرگان جدید با حضور شهروندان عاشق اهل بیت امام حسین (ع) به اجرا گذاشته شد.



در ادامه این مراسم، تعزیه حضرت علی اکبر(ع) در محله سرچشمه و تعزیه امام حسین (ع) در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.