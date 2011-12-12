بودجه ای برای فرهنگ سازی پژوهش در آموزش و پرورش وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پیشنماز عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هفته پژوهش فرصتی است که مهمترین نهاد آموزش خراسان رضوی نیز دستاوردهای علمی خود را به نمایش بگذارد.

وی با بیان این که در سال جاری استانداری فضای بیشتری را در نمایشگاه بین اللملی به آموزش و پرورش اختصاص داده است گفت: این استان با داشتن یک میلیون و 90 هزار معلم و دانش آموز بایستی بهترین فعالیتهای پژوهشی را ارایه دهد.

وی از انجام آموزش و پژوهش معلمان و دانش آموزان به صورت کارگاهی، ضمن خدمت معلمان و آموزش تحقیق نویس و مسابقات مختلف به صورت مجازی وحضوری خبرداد و گفت: همایشهایی با محوریت تحول بنیادین آموزش و پرورش، همزمان با نواختن گلبانگ پژوهش در مدارس اجرا خواهد شد.

پیشنماز ادامه داد: ویژه نامه قلم مهر و راهنمای عملی درس پژوهی ویژه معلمان و دانش آموزان ،به همراه بروشورهای آموزشی اقدام پژوهی و افتتاح سایت پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان نیز از دیگر برنامه های اجرایی هفته پژوهش است.

وی با بیان این که بخشی از نمایشگاه پژوهش اختصاص به فرایند هوشمند سازی مدارس داشته و معلمان و دانش آموزان به صورت زنده این فن آوری را برای عموم نمایش خواهند داد افزود: کانون همه آموزشها و فعالیتهای علمی مدرسه است و فعالیتهای علم پژوهی از کمبودهای مالی رنج می برد.

وی تعطیلی پنجشنبه ها را بهترین فرصت پرداختن دانش آموزان به چراها و فعالیتهای پژوهشی دانست و گفت: پژوهشسراهای دانش آموزی باید از بعد آزمایشگاه مرکزی خارج شده و فقط به جستجوهای علمی بپردازند.

وی افزود: در سال جاری 28 طرح پژوهشی پس از نیاز سنجی در آموزش و پرورش مصوب و در اختیار معلمان،مربیان و پژوهشگران قرار گرفت تا فعالیت علمی – پژوهشی خود را آغاز کنند.

پیشنماز با اشاره به این که خراسان رضوی با داشتن 1250 طرح در استان و 9 طرح برگزیده کشوری در زمره 5 استان برتر قرار دارد اذعان داشت: پژوهندگان دانش آموزی مقطع ابتدایی، نیز با ارایه 1205 طرح در استان، صاحب 7 طرح برتر کشوری در جشنواره جابربن حیان شدند.