63 روستای گرمی آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز صحرایی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: برای آبرسانی به این تعداد روستا اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

به گفته وی با اتمام این پروژه میانگین برخورداری ساکنان این شهرستان از آب شرب سالم به 80 درصد خواهد رسید.

فرماندار گرمی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع 334 روستا و آبادی این شهرستان بیش از 200 روستا از آب شرب پایدار و دائمی برخوردار نیست، افزود: از این تعداد روستای این شهرستان تنها 70 روستا دارای آب پایدار هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تامین آب شرب و بهداشتی روستاهای شهرستان گرمی، خواستار تامین اعتبار لازم برای توسعه طرحهای آبرسانی روستایی در این شهرستان شد.

صحرایی با بیان اینکه در این شاخصه شهرستان گرمی جزو شهرهای محروم استان محسوب می شود، اضافه کرد: برای رفع کمبودها ابتدای امسال نیز برای آبرسانی به روستاهای گرمی بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود.

وی همچنین از احداث دو مجتمع آبرسانی با اعتبار بالغ بر شش میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: با افتتاح و بهره برداری از این مجتمعها آب سالم و بهداشتی 16 روستای این شهرستان تامین خواهد شد.

در این جلسه مهدی مهدی زاده معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل نیز طی سخنانی سهم اختصاص یافته به شهرستان گرمی از کل اعتبارات استان را 12 درصد عنوان کرد.