به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه امروز خود که در مسجد اعظم برگزار شد، با تحلیلی از برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در دهه محرم امسال اظهار داشت: مراسم عاشورای امسال نسبت به سالهای گذشته از نظر کمی و کیفی برتری خاصی داشت و الحمدلله شور عاشورایی هر سال در حال افزایش است.



وی افزود: ما معتقدیم فرهنگ عاشورا نظام جمهوری اسلامی ایران و اسلام را در جهان بیمه می‌کند از این رو به سهم خودم از عزاداران حسینی تشکر می‌کنم، هر چند نیازی به تشکر امثال بنده نیست.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات یکی از سیاستمداران انگلستان در مورد تحریم جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: این سیاستمداران معتقدند که تحریم و فشارها بر مردم ایران تاثیری ندارند. آنها می‌دانند مردم ایران با عاشورا خود را بیمه می‌کنند و هرگز مغلوب نمی‌شوند. از دیدگاه آنها تا زمانی که عاشورا وجود دارد آنها نمی‌توانند با تحریم‌ها بر ایران فشاری وارد کنند.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: امیدواریم دشمنان کوردل و وهابیان تکفیری و خونخوار از خواب غفلت بیدار شوند و بدانند نور آفتاب را نمی‌توانند با این جنایات بپوشانند و این فکر خام را از سر بیرون کنند.



محکوم‌کردن حرکت ننگین‌بار انفجار بمب در مراسم عزاداری



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قتل عام تعدادی از عزاداران در کشور افغانستان و عراق تصریح کرد: متاسفانه دشمنان در عاشورای امسال به صفوف عزاداران حمله کردند و جمعی از عزاداران را شهید کردند که این حرکت ننگین بار باعث تاسف و ناراحتی همگان شد و تمام دنیا آنها را محکوم کرد.



وی با اشاره به حضور گسترده عزاداران حسینی در کربلای معلی گفت: خوشبختانه امسال عزاداران حسینی در عراق حضور باشکوهی داشتند و با وجود اینکه قربانیان زیادی قبلا در این راه داده‌اند اما خم به ابرو نیاوردند.



آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: نمی‌دانیم دشمنان کی می‌خواهند از خواب غفلت بیدار شوند و دست از جنایت بردارند. اینها بدانند که هرگز نمی‌توانند شور حسینی را خاموش کنند و نمی‌توانند عاشورا را کمرنگ جلوه دهند.



وی تاکید کرد: امیدواریم همیشه عاشورا و فرهنگ عاشورا در جهان پایدار بماند.



پاسخ به استفتاء مسلمانان پاکستان



آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به استفتایی از سوی جمعی از مسلمانان پاکستان اظهار داشت: این گروه در استفتا خود آورده بودند که ما اگر بخواهیم مراسم عاشورایی را در این کشور برگزار کنیم ممکن است تلفات بدهیم که من در پاسخ گفتم باید دسته‌ها و مراسم‌های عزاداری خود را برگزار کنید و هرگز این مراسم تعطیل نشود؛ امروز به گونه‌ای شده است که فرهنگ عاشورا به عنوان یک واجب کفایی به حساب می‌آید نه یک مستحب.