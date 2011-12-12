معاهده کمپ دیوید جوهری بر روی کاغذ / مصر دشمن اسرائیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هآرتض در مطلبی با عنوان "معاهده کمپ دیوید جوهری بر روی کاغذ" آورده است : جبهه جنوبی اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) نا امن تر از قبل است و معاهده صلح مصر و اسرائیل عملا از بین رفته است.

این روزنامه می افزاید: احزاب اسلامی در مصر در دور اول انتخابات موفقیت چشمگیری به دست آورده اند و این سبب نگرانی اسرائیل است.

مصر پس از مدتی به طور حتم به دشمنی با اسرائیل خواهد پرداخت و هم اکنون نیز روابط در نوسان است که این موضوع بر اوضاع تجاری و گردشگری تاثیر مستقیم گذاشته است.

این روزنامه می نویسد: اخیرا به کامیونهایی که مواد خام اسرائیلی را به مصر منتقل می کنند حمله می شود که این حملات سبب توقف حرکت این کامیونها شده است.

صادرات گاز طبیعی مصر به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) نیز مدتی است تقریبا متوقف شده است، زیرا هر از گاهی خطوط لوله در معرض تخریب واقع می شود.

این روزنامه می افزاید: مصر و اسرائیل روابط دیپلماتیک و امنیتی با یکدیگر دارند، اما این روابط آشکار نیست، زیرا سفارت اسرائیل از ماه سپتامبر بسته شده است.

روزنامه فوق نوشت: "یعقوب آمیتای" سفیر جدید اسرائیل که جانشین "اسحاق لیوانون" شده است تاکنون استوار نامه خود را ارائه نکرده است.

این روزنامه صهیونیستی در پایان تاکید می کند: روند سیر تحولات به گونه ای است که از صلح میان اسرائیل و مصر فقط جوهری بر روی کاغذ و نامی باقیمانده است.