منطقه اسلام آباد کرج از جانوران موذی پاکسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون رضا مدنی اظهار داشت: در راستای افزایش پاکیزگی شهر و ارتقای میزان سلامت شهروندان، این سازمان طی سال طرح ضربتی مبارزه با حیوانات موذی به خصوص موش را در کلانشهر کرج اجرا می کند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی مقرر شد که طرح ضربتی مبارزه با موش در اسلام آباد واقع در منطقه 8 شهرداری کرج اجرا شود.



این مسئول عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح شناسایی و پاکسازی کانون ها و نقاط آلوده در مناطق 12 گانه شهرداری کرج است که طی سال از سوی سازمان پسماند شهرداری کرج و واحد محیط زیست شهری این سازمان اجرا می شود.



مدنی ادامه داد: در اجرای این طرح طعمه گذاری در معابر اصلی و فرعی اسلام آباد انجام می شود همچنین تله چسبی نیز بین شهروندان توزیع خواهد شد.



رئیس سازمان پسماند شهرداری کرج یادآور شد: طرح مذکور از هفته آینده در اسلام آباد منطقه 8 شهرداری کرج آغاز می شود و طی دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید.