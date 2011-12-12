معرفی سرمربی پرسپولیس تا 72 ساعت آینده/ مذاکره با سه خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه محمد رویانیان روز یکشنبه از انتخاب سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ظرف 48 ساعت آینده خبر داده بود امروز دوشنبه در اظهارنظری تازه اعلام کرد سرمربی جدید سرخپوشان تا 72 ساعت دیگر معرفی خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این خصوص گفت: برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حال حاضر با سه گزینه به طور همزمان در حال مذاکره هستیم.

وی از اعلام نام این مربیان خودداری کرد و در عین حال افزود: این مربیان از بوسنی و هرزگوین، ترکیه و کرواسی هستند که یکی از آنها لوکابوناچیچ است.

رویانیان با انتقاد از برخی اظهارنظرهایی که در خصوص حضور لوکابوناچیج در تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شده است، گفت: هنوز با بوناچیچ به توافق نهایی نرسیده‌ایم و منصفانه نبود که در مورد این مربی چنین اظهارنظرهایی شود. لوکا میهمان ما بود و نباید با برخی از اظهارنظرهای غیرمنصفانه به او می‌تاختند.

وی با قطعیت از انتخاب سرمربی تیم فوتبال پرسولیس ظرف 72 ساعت آینده خبر داد و ادامه داد: نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر برای ما اهمیت زیادی دارد چرا که علاوه بر مسابقات داخلی، در بازیهای مهم آسیایی هم باید به میدان برویم به همین خاطر با سبک و سنگین کردن مربیان بهترین گزینه را انتخاب خواهیم کرد.

براساس آخرین اخبار رسیده از باشگاه پرسپولیس، مصطفی دنیزلی از بین سه گزینه خارجی دارای بیشترین شانس برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس است که مسئولان این باشگاه در انتظار پاسخ نهایی سرمربی ترکیه ای مورد نظر خود هستند.