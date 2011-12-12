بازرسی نامحسوس نمایندگان استاندار فارس از ادارات آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدید سرزده استاندار فارس از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد که نمایندگان استاندار فارس دستگاه های مختلف استان را به شکل نا محسوس بازرسی می کنند.

صادق‌عابدین همچنین با سرکشی به ساختمان‌های مختلف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعزام مشاوران و بازرسان استانداری به دفاتر مختلف این اداره کل فرایندهای اداری پیش‌بینی و اجرا شده برای پاسخگویی به مراجعین را بررسی کرد.

استاندار فارس بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد اتوماسیون اداری درون دستگاهی و همچنین ارتباطات بین‌دستگاهی تاکید و یادآور شد: مصمم هستیم تا پایان سال طرح رایانه‌ای کردن ارتباطات اداری را برای رفاه حال مردم و کاهش زمان و دفعات مراجعه آنان به دستگاه‌های اجرایی، در شهر شیراز اجرایی کنیم.

وی همچنین با اشاره به ادغام وزارتخانه‌ها و کوچک‌سازی حجم دولت، افزود: انتظار داریم فرایندهای اداری هرچه سریعتر به‌صورت شفاف برای کارمندان و مردم تبیین شود تا کارمندان بخش‌های مختلف وزارت‌خانه‌های تازه تاسیس، با وظایف خود آشنا شده و مردم نیز به روشنی، حقوق خود را بدانند.

عابدین تدوین شفاف شرح وظایف ادارات پس از ادغام وزارتخانه‌ها را از اولویت‌های مدیران برشمرد و افزود: اختلاف میان مدیران ارشد دستگاه‌ها به‌دلیل تفکیک نشدن دقیق وظایف، نباید به بدنه ادارات سرایت کند زیرا موجب اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و تضییع حقوق آنان خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه ادغام دستگاه‌ها موجب آزاد شدن منابع می‌شود، از مدیران اجرایی خواست با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از امکانات، رشد بهره‌وری و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

وی انجام بازدیدهای متناوب از دستگاه‌های اجرایی استان را پس از دریافت گزارشهای مستمر مردم و بازرسی‌های دقیق و نامحسوس نمایندگان استاندار، از برنامه‌های خود اعلام و اضافه کرد: همه اداره‌ها با عمل به تکالیف قانونی، باید آماده بازدید سرزده استاندار باشند.