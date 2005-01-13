ديدگاه بي بي سي درباره ورود بازرسان آژانس براي بازديد از سايت پارچين

به گزارش خبرگزاري مهر، سايت خبري بي بي سي همزمان با ورود بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران براي بازديد از سايت پارچين، نوشت: بازرسان ديده بان هسته اي سازمان ملل وارد ايران شدند تا اين سايت نظامي را مورد ارزيابي قرار داده و ديدگاه آمريكا را كه معتقد است در آن تسليحاتي غير قانوني توليد مي شود ، مورد بررسي قرار دهند .

قرار است اين بازرسان روز پنجشنبه از سايت پارچين كه در نزديكي تهران قرار دارد، ديدار كنند و مطمئن شوند كه مواد هسته اي موجود در اين سايت قبلا به اطلاع آژانس رسيده است.

طبق ادعاي كارشناسان آمريكايي، تصاوير ماهواره اي از اين سايت نشان مي دهند كه برخي از ساختمان ها احتمالا براي آزمايش بمب هاي هسته اي مورد استفاده قرار مي گيرند و به همين دليل لازم است كه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از اين موضوع اطمينان يابند كه ايران برنامه هاي هسته اي خود را براي مصارف نظامي دنبال نمي كند.

به نوشته بي بي سي، تهران ادعاي آمريكا را به طور كلي رد مي كند و اصرار دارد كه تمام فعاليت هاي هسته اي فقط براي مصارف صلح آميز است.

اما عليرغم اينكه آمريكا پس از انتشار تصاوير پارچين اصرار كرد ايران در پي سلاح هسته اي است، اروپا گفتگوهاي تجاري خود را از روز گذشته با اين كشور از سر گرفته است.

گفتني است گروه 4 نفره اي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بامداد ديروز براي راستي آزمايي تعليق و نيز نمونه برداري از سايت پارچين وارد تهران شدند.