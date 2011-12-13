همایش ملی عفاف و حجاب در خراسان شمالی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ترویج فرهنگ عفاف، حجاب، امنیت فردی و اجتماعی با حضور سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور صبح سه شنبه با تلاوت آیات قرآن مجید در کمپ پتروشیمی خراسان آغاز بکار کرد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در جمع خبرنگاران، هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با تاکید بر نقش آن در امنیت فردی و اجتماعی عنوان کرد.

سرهنگ صفوه الله امام وردی محمدی اظهار داشت: این همایش در پنج محور عفاف و حجاب، امنیت اقشار مختلف اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، نهادها و ارگانها، امنیت فردی و اجتماعی، پلیس و انتظارات عمومی و قانونی، رسانه ها و امنیت فردی و اجتماعی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش در راستای برنامه های پیش بینی شده از ابتدای سال 89 آغاز شده، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش بسترساز شکل گیری بازار عرضه و تقاضا و مشارکت صاحب نظران درون و برون سازمانی محیطی و بهره برداری سریع از آن شود تا بتوانیم مدیریتی مبتنی بر علم و عقلانیت ناشی از شناخت، تسلط و هدفمندی داشته باشیم.