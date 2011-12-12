صادرکنندگان گوشت مرغ جایزه صادراتی می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید برزگر در این باره اظهارداشت: به منظور پشتیبانی و توسعه صادرات گوشت مرغ هر دو هفته یک بار کار گروهی با مشارکت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان دامپزشکی کشور و معاونت بازرگانی داخلی به مسئولیت سازمان توسعه‌ تجارت ایران تشکیل می شود.

وی با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان گوشت مرغ در این طرح بیان کرد: توزیع 230 تن گندم دامی به صادرکنندگان گوشت مرغ و تعلق گرفتن جایزه صادراتی نیز از جمله مشوق‌های در نظر گرفته شده توسط کار گروه کنترل بازار با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان این کالاست و به ازای هر کیلوگرم صادرات مرغ، سه کیلو گندم دامی از قرار هر کیلوگرم یک هزار و۷۵۰ ریال به عنوان یارانه پرداخت خواهد شد.

برزگر همچنین در خصوص ضوابط بهداشتی و صادراتی در اجرای این طرح گفت: بازارهای هدف صادراتی باید توسط معاون بازرگانی داخلی به سازمان دامپزشکی کشور معرفی شود و این سازمان با شناسایی استانداردها و ضوابط بهداشتی و صادراتی کالای مورد نظر، مراتب را به تشکل مربوطه اعلام کند.

این مسئول تصریح کرد: همچنین با توجه به حساسیت صادرات گوشت مرغ و اهمیت آن برای صنعت مرغداری کشور وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تامین کالای یاد شده برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود آن در بازار داخلی موظف به رعایت دقت در انتخاب واحدهای تولیدی منتخب از لحاظ کیفیت و بسته ‌بندی است تا در روند صادرات این کالا در طرح، مشکلی ایجاد نشود.