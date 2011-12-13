امکان اکران همزمان چهار فیلم مخاطب خاص فراهم شد

محمد درمنش به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می دانید سالن های شکوفه و اریکه ایرانیان به سالن های نمایش دهنده فیلم های مخاطب خاص افزوده شدند به همین دلیل امکان اکران همزمان چهار فیلم را برای ما فراهم کردند. از این هفته 23 آذر ماه نیز "گلچهره" وحید موسائیان در همین گروه در کنار "بدرود بغداد" و "گلوگاه شیطان" اکران می شوند.

وی افزود: کف اکران این فیلم چهار هفته است ولی پس از پایان این مدت اگر فیلم هنوز بیننده داشته باشد قطعا اکران آن ادامه پیدا می کند. در حال حاضر از نمایش فیلم "بدرود بغداد" و "کلوگاه شیطان" سه هفته می گذرد.

درمنش ادامه داد: بیلت های نیم بها از روز گذشته در 12 ایستگاه مترو ارائه می شود. این بلیت ها تاریخ، سالن و یا عنوان فیل مندارند و مخاطب می تواند در هر زمانی از هفته به دیدن فیلم مورد علاقه خود برود.

وی در ادامه بیان کرد: درباره اکران دانشجویی فیلم های فوق نیز تاکنون چندین مذاکره داشتیم که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. به غیر از شهر قم نیز چندین شهر دیگر از نمایش آثار مخاطب خاص استقبال کردند که در حال بستن قرارداد و رایزنی با آنها هستیم.

درمنش درباره اعلام فروش فیلم های روی پرده این گروه گفت: با در نظر گرفتن شرایط برابر برای این فیلم ها و دیگر آثاری که در گروه های سینمایی اکران هستند، قرار شد فروش فیلم در پایان زمان اکران آن علام شود تا آثار کمتر در این بخش آسیب ببینند.