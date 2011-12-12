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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

خدیور اعلام کرد:

مازندران تا آخر هفته صاف و آفتابی است

مازندران تا آخر هفته صاف و آفتابی است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ مازن‍در‌ان گفت: هوای مازندران تا پایان هفته جاری، جوی صاف و آفتابی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور افزود: در این مدت در سیاه بیشه هفت سانتی متر، کجور پنج و بلده و آلاشت چهار سانتی متر برف باریده است.

وی با اشاره به بارش باران در مناطق مختلف استان اظهار داشت: در روزهای شنبه و یکشنبه در دشت ناز ساری 21 میلی متر، ساری 20، کیاسر 19، نوشهر 18، رامسر 17 و قائم شهر 13 میلی متر باران بارید.
 
خدیور گفت: در این مدت در گلوگاه 11، بابلسر 10، بندر امیرآباد 9، پل سفید هشت، سیاه بیشه و آلاشت پنج، کجور چهار و بلده و آمل سه میلی متر بارش باران ثبت شد.
 
وی اضافه کرد: مازندرانی ها در این مدت شاهد بارش پراکنده باران، وزش باد، بارش برف در مناطق کوهستانی و مواج شدن دریا بودند.
 
رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ مازن‍در‌ان با اشاره به کاهش محسوس دما در استان گفت: دمای هوا در مناطق ساحلی و جلگه ای حدود چهار تا 10 و در ارتفاعات تا 15 درجه سانتیگراد کاهش یافته است.
 
وی به کاهش ناپایداری هوا در استان اشاره کرد و اظهار داشت: شهروندان مازندرانی از در روز جاری شاهد هوای صاف تا قسمتی ابری هستند که این وضعیت تا روز جمعه ادامه خواهد یافت.
 
خدیور گفت: بیشینه دمای هوای امروز ساری با چهار درجه افزایش نسبت به روز گذشته به 13 و کمینه دمای هوای امشب ساری با یک درجه کاهش نسبت به شب گذشته به یک درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد. 
کد مطلب 1481978

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