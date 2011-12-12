مازندران تا آخر هفته صاف و آفتابی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور افزود: در این مدت در سیاه بیشه هفت سانتی متر، کجور پنج و بلده و آلاشت چهار سانتی متر برف باریده است.

وی با اشاره به بارش باران در مناطق مختلف استان اظهار داشت: در روزهای شنبه و یکشنبه در دشت ناز ساری 21 میلی متر، ساری 20، کیاسر 19، نوشهر 18، رامسر 17 و قائم شهر 13 میلی متر باران بارید.

خدیور گفت: در این مدت در گلوگاه 11، بابلسر 10، بندر امیرآباد 9، پل سفید هشت، سیاه بیشه و آلاشت پنج، کجور چهار و بلده و آمل سه میلی متر بارش باران ثبت شد.

وی اضافه کرد: مازندرانی ها در این مدت شاهد بارش پراکنده باران، وزش باد، بارش برف در مناطق کوهستانی و مواج شدن دریا بودند.

رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ مازن‍در‌ان با اشاره به کاهش محسوس دما در استان گفت: دمای هوا در مناطق ساحلی و جلگه ای حدود چهار تا 10 و در ارتفاعات تا 15 درجه سانتیگراد کاهش یافته است.

وی به کاهش ناپایداری هوا در استان اشاره کرد و اظهار داشت: شهروندان مازندرانی از در روز جاری شاهد هوای صاف تا قسمتی ابری هستند که این وضعیت تا روز جمعه ادامه خواهد یافت.

خدیور گفت: بیشینه دمای هوای امروز ساری با چهار درجه افزایش نسبت به روز گذشته به 13 و کمینه دمای هوای امشب ساری با یک درجه کاهش نسبت به شب گذشته به یک درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.