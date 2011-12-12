3000 مرکز عرضه فرآورده های خام دامی در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد نظارت و بازرسی دامپزشکی استان اظهار داشت: این مراکز فرآورده های خام دامی از جمله گوشت قرمز، آلایش خوراکی دامی، گوشت سفید، ماهی، میگو، شیر، عسل، سوسیس و کالباس و... را با نظارت بهداشتی دامپزشکی عرضه می کنند.

وی با اشاره به بازرسی مستمر از این مراکز اضافه کرد: اکیپهای سیار نظارت بهداشتی دامپزشکی در مجموع سالانه بالغ بر 100 هزار بار از این مرکز بازرسی بهداشتی به عمل می آورند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 164 تن فرآورده های خام دامی آلوده و غیربهداشتی در این استان معدوم شده است، افزود: این میزان فرآورده خام دامی آلوده در پی 66 هزار و 500 بازرسی از مراکز عرضه این محصولات کشف و ضبط شده بود.

به گفته وی براساس قانون، نظارت بهداشتی برتـمام مراحل تولید، توزیع، استحصال و نگهداری فرآورده های خـام دامی بر عهده دامپزشکی اسـت.

صالحی یادآور شد: دامپزشکی اردبیل با جدیت بر تمام واحدهای تحت نظارت خود اعم از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، سردخانه ها، کارگاههای تولید و بسته بندی فرآورده ها، مراکز جمع آوری شیر، کارخانجات خوراک دام و طیور و... نظارت کامل دارد.

وی تامین امنیت غذایی و ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه را از مهمترین وظایف دامپزشکی برشمرد و تصریح کرد: با افراد فرصت طلب و متخلف حوزه سلامت و امنیت غذایی جامعه که سلامت مردم را به مخاطره می اندازند، قاطعانه برخورد می کنیم و در این خصوص هیچ اغماضی را نمی پذیریم.



این مسئول ابراز داشت: هم اکنون با نظارتهای بهداشتی مستمر و اجرای طرحهای تشدید کنترل در ایام خاص از جمله عید نوروز، ماه رمضان، عید قربان و ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا و نیز آموزش و اطلاع رسانی علاوه بر افزایش آگاهی عمومی موجب تخلفات بهداشتی فرآورده های خام دامی در سطح استان کاهش یافته است.



وی همچنین با اشاره به فعال سازی 30 اکیپ و گروه نظارتی بر لاشه دامهای نذری در ایام تاسوعا و عاشورا عنوان کرد:

این گروههای ویژه دامپزشکی برای نظارت بهداشتی بر لاشه دامهای نذری در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی تشکیل شده بود.



صالحی بیان داشت: با توجه به حجم نذورات و ذبح دامهای قربانی و نذری در جلو مساجد، هیئتهای عزاداری، حسینیه ها، تکایا و در مسیر دستجات عزاداری در این ایام علاوه بر راه اندازی اکیپ بازرسی، تمامی کشتارگاههای دام در سطح استان نیز به صورت شیبانه روزی فعالیت داشت.