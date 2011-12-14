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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

با حکم شیخ الاسلامی:

مامور رسیدگی به پرونده انفجار کارخانه فولاد یزد منصوب شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون خود را به عنوان مامور رسیدگی به حادثه انفجار در کارخانه فولاد یزد تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی سریع به پرونده حادثه کارخانه فولاد غدیر یزد را صادر کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شیخ الاسلامی مامور رسیدگی به پرونده انفجار کارخانه فولاد یزد شد. بر این اساس، هیئتی ویژه از مدیران ارشد و کارشناسان مجرب متشکل از بازرسان کار با هماهنگی سایر مسئولان ذیربط استانی مسئول رسیدگی به این پرونده شده اند.

این هیئت ماموریت دارد ضمن بررسی علت حادثه با خانواده های کشته شدگان و مصدومان دیدار و به وضعیت کارگران مجروح حادثه رسیدگی سریع کنند و علاوه بر این، با بررسی دقیق در خصوص علت بروز حادثه قصور و تقصیرهای صورت گرفته را مشخص کنند. رسیدگی به وضعیت معیشتی بازماندگان نیز از دیگر وظایف این هیئت است.

کد مطلب 1481993

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