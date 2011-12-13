نسل ماهیان خاویاری در معرض انقراض است

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرورش ماهیان خاویاری به دلیل وجود اراضی مستعد ماهی، توجه به ایجاد مراکز تکثیر بچه ماهیان خاویاری و ایجاد مزارع پرورش با هدف تولید خاویار باید بیش از پیش در این استان مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه بحث اشتغال از اولویت های اساسی کشور است، اظهارداشت: یکی از فرصت های خوبی که در این دولت به وجود آمد و برای نخستین بار در گیلان نیز اجرا شد، پرورش ماهی در قفس در خزر بوده است.

استاندار گیلان با اشاره به 284 کیلومتر طول ساحل گیلان گفت: این ظرفیت به همراه وجود مناطق مستعد، پتانسیل مناسب برای گسترش پرورش ماهی در قفس را به وجود می آورد که می توان با یک نقشه مدون درست و رعایت موارد فنی به 200 هزار تن ظرفیت تولید دست یافت و بخش زیادی از مشکلات اشتغال استان را رفع کرد.

وی در ادامه بر لزوم رفع چالش های حمایت از کارآفرینی در استان تاکید کرد و افزود: ایجاد کارآفرینی و تولید کار برای جوانان به صورت حرفه ای، تخصصی و مهارتی در جامعه امری ضروری است.

سعادتی با تأکید بر لزوم درک واحد و اجماع عمومی در مسیر مهارت آموزی برای ایجاد اشتغال پایدار اظهار داشت: با توجه به اینکه علم، آگاهی، سطح سواد و انگیزه جوانان در بخش مهارتی بسیار بالاست، ضرورت دارد که همه بخش های فعال در ایجاد اشتغال و توسعه آموزش های مهارتی را بیش از گذشته حمایت و پشتیبانی کنند.

وی همچنین با اشاره به توانمندی های بالای استان در بخش اشتغالزایی همچون اصناف، گردشگری، کشاورزی، سواحل دریا و تالاب ها و صنایع پایدار ادامه داد: آموزش های مهارتی برای تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص برای این بخش ها بسیار ضروری است و تحقق این هدف با استفاده از توانایی های علمی و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و سایر دستگاه های اجرایی میسر می شود.

استاندار گیلان گفت: بسیاری از خدماتی که دولت ارائه می کند، اکنون به بخش خصوصی واگذار شده و باید شرایط لازم را در دورافتاده ترین نقاط روستایی و در تمامی مراکز شهری به منظور فراگیری مهارت های شغلی ایجاد کرد.

وی یادآورشد: توسعه سخت افزاری و نرم افزاری و تکمیل کادرهای مربیگری مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی استان در ایجاد شغل مناسب و مفید مؤثر خواهد بود.