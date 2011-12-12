صدا و سیما از مردم آمل عذرخواهی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجری برنامه کوچه باغ در برنامه روز دوشنبه خود از مردم آمل و مازندران به دلیل نسبت دادن روستای نوای آمل به استان تهران عذرخواهی کرد.

مجری این برنامه افزود: من رفتم به یک روستای زیبا و تاریخی کشور که مراسم دوست داشتنی در دهه اول محرم داشت که متاسفانه زیرنویس برنامه روستای نوا مازندران را به اشتباه روستای نوا تهران عنوان کرد که بدین وسیله از دوستان مازنی که خیلی دوستشان داریم، عذرخواهی می کنم.

روستای ییلاقی نوا درحوزه دهستان بالا لاریجان آمل در حدود80 کیلومتری شهر آمل در حوزه استحفاظی مازندران قرار دارد.