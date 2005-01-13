به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، بر روي جلد شانزدهمين شماره از دوره جديد انتشار مجله "صحنه" عنوان "قشقايي نام يك شهيد تئاتر است" با عكسي از اين شهيد، قرار گرفته است.

اين شماره مجله "صحنه"، در هشتاد صفحه ، مقالات و آثاري از فرشيد ابراهيمان، شيرين بزرگمهر، محسن حسيني، ما نفرد نيستم، سيد قاسم غريضي، همايون علي آبادي و ... تقديم خوانندگانش كرده است.

اخبار صحنه، گرو تفسكي و ملاقات نقش ، دراماتورگي ، گروه نمايش نان وعروسك ، طرح - داستان -كنش ، پژوهشي درباره هزارويك شب ، پانتوميم ، گزارش نشست تخصصي انجمن بازيگران خانه تئاتر، آميز قلمدون و تباهي آرزوها، تئاتر حرفه اي وجود ندارد و ... مقالاتي ديگر، از عناوين اين شماره صحنه اند.

خاطرنشان مي شود، صاحب امتياز "صحنه" حوزه هنري و مدير مسئول آن ، حسن بنيانيان است. دكتر سعيد كنش فلاح نيز عنوان سردبيري اين مجله را به خود اختصاص داده است .

در كلام اول صحنه شانزدهم مي خوانيم: ...چه زيبا است آشنايي درد منداني كه خويشاوندند و آشنايي و پيوندشان در گذشته هاي دور بوده است و اينك يكبار ديگر همديگر را مي خوانند تا بيايند. سازندگي وتولد جديد " صحنه" را با درراه قرارگرفتن و حركت كردن آغاز مي كنيم و مي دانيم كه هر چه پيش برويم، اين راه، صعب تر، اما پرارزش تر خواهد شد. در مسير خود سازي وخوديابي و خدايايي و مخاطب سازي هر چه پيش تر بروي، راه سخت تر خواهد شد... .

گروه فرهنگ و هنر "مهر"، آغاز دوره جديد انتشار "صحنه" را به دست اندركاران اين مجله تبريك مي گويد.