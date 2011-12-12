10 مقاله برگزیده به اولین همایش ملی عفاف و حجاب خراسان شمالی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد وطن دوست، اظهار داشت: آثار ارسالی در سه مرحله باز بینی شد که در مرحله اول 213 مقاله و در مرحله دوم 118 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در مرحله سوم بازبینی این آثار، 10 مقاله برگزیده شد که در این همایش ارائه می شود.

وی بیان داشت: 20 مقاله نیز به صورت پوستر در حاشیه همایش به نمایش گذاشته می شود.

سرهنگ وطن دوست یادآور شد: 9 مقاله پژوهشی نیز به صورت مجمع مقالات پژوهشی در قالب کتاب به چاپ رسیده است.

وی همچنین گفت: چکیده مقالات ارسالی به همایش و فصل نامه مقالات ویژه نیز به صورت کتابچه چاپ و در همایش ارائه می شود.

همایش ملی عفاف و حجاب 22 آذر ماه جاری در کمپ پتروشیمی خراسان شمالی برگزار می شود.