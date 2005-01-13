فردا آسمان تهران صاف تا كمي ابري همراه با غبار

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل كمي تا نيمه ابري در برخي نقاط همراه با مه صبحگاهي ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي وغربي زنجان و كردستان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط همراه با وزش باد و نيمه ابري پيش بيني مي شود .

آسمان سواحل درياي عمان و خليج فارس و استانهاي بوشهر و هرمزگان ، جزاير قشم ، كيش ، سيري ، ابوموسي ، تنب كوچك و بزرگ و لاوان صاف تا كمي ابري در برخي نقاط همراه با مه رقيق و در بعداز ظهر همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري در برخي ساعات با وزش باد همراه خواهد بود .

بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته فردا دماي هواي تهران به 9 درجه بالاي صفر خواهد رسيد .