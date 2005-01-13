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۲۴ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۶

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

فردا آسمان تهران صاف تا كمي ابري همراه با غبار

سازمان هواشناسي فردا اسمان استانهاي تهران ، قزوين ، قم و مركزي را صاف تا كمي ابري در مناطق صنعتي و پرجمعيت همراه با غبار پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل كمي تا نيمه ابري در برخي نقاط همراه با مه صبحگاهي ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي وغربي زنجان و كردستان صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط همراه با وزش باد و نيمه ابري پيش بيني مي شود .

آسمان سواحل درياي عمان و خليج فارس و استانهاي بوشهر و هرمزگان ، جزاير قشم ، كيش ، سيري ، ابوموسي ، تنب كوچك و بزرگ و لاوان صاف تا كمي ابري در برخي نقاط همراه با مه رقيق و در بعداز ظهر همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري در برخي ساعات با وزش باد همراه خواهد بود .

بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته فردا دماي هواي تهران به 9 درجه بالاي صفر خواهد رسيد .

کد مطلب 148201

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