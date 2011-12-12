لزوم ارائه گزارش واقعی از وضعیت مصوبه های استان اردبیل/فردا آخرین مهلت مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر دوشنبه در نشست بررسی مصوبه های استانی سفر هیئت دولت به استان اظهار داشت: پر کردن جداول از آمار و ارقام که زیاد قابل اطمینان نیستند کار مناسبی نیست.

وی اضافه کرد: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی و نهادها و سازمانهای دولتی باید واقعیتهای موجود را از وضعیت این مصوبه ها و اینکه اجرا شده اند یا نه، ارایه کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به توجه عمومی و رسانه ها به آمار و ارقام ارایه شده مربوط به مصوبه های سفر هیئت دولت به استان افزود: برای اینکه در آینده اجرای این طرحها دچار مشکلی نشود، بهتر است که واقعیتها را مطابق با اطلاعات کامل و درست بیان کنیم.



وی در خصوص مصوبه های مربوط به دورهای اول و دوم سفر هیئت دولت به استان اردبیل یادآور شد: مدیران و مسوولان اجرایی تا سه شنبه همین هفته فرصت دارند وضعیت این مصوبه ها و پروژه ها و اینکه تحقق یافته اند و یا نه را با اطلاعات مورد اطمینان اعلام کنند.



صابری با بیان اینکه باید علل عدم تحقق برخی از این مصوبات به شکل کامل اطلاع رسانی شود، عنوان کرد: تلاش می کنیم تا سه شنبه همین هفته در صورتی که نیاز نباشد، پرونده مصوبه های مربوط به سفرهای اول و دوم هیئت دولت به استان اردبیل را ببندیم.

طرح ایجاد پتروشیمی اردبیل در بلاتکلیفی / پرونده را نبندید

البته استاندار اردبیل در این جلسه روشن نکرد که در صورت بسته شدن پرونده مصوبات دور اول و دوم سفر هسئت دولت به استان، تکلیف پروژه هایی نظیر پتروشیمی اردبیل که جزو مصوبات این دوره ها بوده و پس از پنج سال هنوز 10 درصد نیز رشد نداشته است، چه خواهد شد.



وی همچنین هنگام دریافت گزارش از وضعیت نابسامان بعضی از پروژه های مربوط به سفر سوم استانی هیئت دولت به استان ابراز داشت: مدیر باید از جرأتی برخوردار باشد که اگر اشتباهی را مرتکب شده به صراحت اشتباه خود را بپذیرد.



صابری با بیان اینکه مسئولیت در جمهوری اسلامی امانت بزرگی است و همه باید افتخار کنند که خادم این ملت شریف هستند، تصریح کرد: به همین دلیل باید در کارها دقت بیشتری داشته باشیم تا فردای قیامت در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم.