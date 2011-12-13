به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فلسفه سیاسی قرن بیستم" اثر کاترین زوکرت از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

دکتر کاترین زوکرت استاد کامل علوم سیاسی دانشگاه نتردام آمریکا و از فیلسوفان سیاسی معاصر درباره این کتاب و مسائل موجود در فلسفه سیاسی قرن بیستم به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که یکی از مسائل جالب توجه در بررسی سیاست، بررسی آن از جنبه فلسفی است.

وی افزود: در قرن بیستم و در حوزه فلسفه سیاسی اتفاق مهمی رخ داد. اتفاق مهم این بود که بسیاری از کلیشه‌ها در این حوزه معرفتی از بین رفت، تا دهه 70 میلادی شاهد بی فروغ بودن فلسفه سیاسی در قرن بیستم بودیم.

وی تصریح کرد: در این میان ناگهان جان رالز کتاب ارزشمند "نظریه عدالت" را به نگارش درآورد، در واقع تلاشهای جان رالز جان تازه‌ای به فلسفه سیاسی در اواخر قرن بیستم داد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه نتردام آمریکا یادآور شد: طی سالهای 1950 و 1960 میلادی نیز شاهد آثار مهمی در فلسفه سیاسی هستیم. کتابهای لئو اشتراوس با عنوان "حق طبیعی و تاریخ" در سال 1953، کتاب آیزایا برلین با عنوان "چهار مقاله درباره آزادی" در سال 1969، کتاب هابرماس با عنوان "تغییر ساختاری عرصه عمومی" از جمله این آثار به شمار می‌روند.

مؤلف "فلسفه سیاسی قرن بیستم" یادآور شد: نکته‌ای که در مورد فلسفه سیاسی رالز و نظریه عدالت او باید مورد توجه داشت این است که رالز برخلاف اسلاف خود به نهادهای مرسوم نپرداخت. به عبارت دیگر رالز در نظریه عدالت خود به مفاهیم و اصطلاحاتی پرداخت که مورد پذیرش جهانی قرار دارند.

وی تصریح کرد: از اینرو او به مسئله "خیر" می‌پردازد که مورد اقبال و پذیرش جهانی است. این موضوع در مورد اندیشه "هارت" نیز مصداق دارد، او نیز مناسباتی را مورد بررسی قرار داد که جهانشمول هستند. در واقع رالز و هارت به ترتیبات و مسائلی در فلسفه سیاسی توجه نشان دادند که جنبه جهانشمول داشته و ریشه در طبیعت انسانی دارند.

وی افزود: باید توجه داشت که به طور سنتی مسائل و موضوعات فلسفه سیاسی در گذشته متأثر از آرای افلاطون و ارسطو بوده است.

استاد فلسفه دانشگاه نتردام در پایان یادآور شد: به عبارت دیگر مسائل، موضوعات و نهادهایی که مورد توجه این دو فیلسوف بوده برای قرنهای متمادی بر فلسفه سیاسی سیطره داشته است، از این جهت سنت شکنی رالز و هارت قابل توجه به شمار می‌رود.