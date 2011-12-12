باشگاه آلومینیوم هرمزگان در آستانه انحلال /تمرینات تیم تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین بعد از ظهر دوشنبه تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان به علت اعتراض بازیکنان و مربیان این تیم به عدم پرداخت دستمزدهایشان تعطیل شد.

بازیکنان و مربیان تیم فوتبال آلومینیوم امروز در تمرینات، مسئولان این تیم را تهدید کردند تا زمانی که مطالبات مالی آنها پرداخت نشود در تمرینات تیم و همچنین در دیدار این هفته مقابل تربیت یزد حاضر نخواهند شد.

اکبر میثاقیان سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان نیز در این خصوص از بازیکنان حمایت کرد و به گفته وی تا زمانی که دستمزدهای بازیکنان و اعضای کادرفنی پرداخت نشود تمرینات تیم تعطیل خواهد بود.

باشگاه آلومینیوم هرمزگان در این فصل به علت مصوبه مجلس در خصوص عدم کمک مالی دولت به ورزش حرفه ای با مشکلات مالی فراوانی مواجه شده و به همین علت تا کنون بازیکنان و مربیان تیم فوتبال این باشگاه به غیر از پاداش حتی یک ریال از مبلغ قرارداد خود را دریافت نکرده اند.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان دو ماه پیش در ابتدای حضور خود در استانداری هرمزگان به مسئولان باشگاه آلومینیوم قول پرداخت 300 میلیون تومان کمک مالی را داده بود که تا کنون تنها 100 میلیون تومان از این مبلغ پرداخت شده است.

در چند ماه گذشته نیز قرار شده بود تا برای رفع مشکل بودجه باشگاه آلومینیوم هرمزگان اصلاحیه ای در بودجه کارخانه آلومینیوم المهدی ایجاد شود که این مسئله نیز هنوز اجرایی نشده است.

همچنین شنیده ها حاکی از آن است که مهدی ثقفی مدیرعامل کارخانه آلومینیوم المهدی به علت عدم حمایت مالی از باشگاه آلومینیوم در استان هرمزگان قصد انحلال این باشگاه و یا فروش امتیاز آن را دارد.

با این وجود به نظر می رسد تیم فوتبال آلومینیوم که مردم هرمزگان امید زیادی نسبت به صعود این تیم به لیگ برتر داشتند در آستانه انحلال قرار گرفته و بازیکنان این تیم در دیدار جمعه این هفته مقابل تربیت یزد حاضر نخواهند شد.