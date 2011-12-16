تمامی چاههای فاز 9 و 10 پارس جنوبی آماده تولید گاز نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، پالایشگاه‌های ساحلی طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی، 23 اسفند ماه سال 1387 به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

در حال حاضر با گذشت بیش از یکهزار روز از افتتاح پالایشگاه های ساحلی، هنوز تمامی چاه‌های دریایی این دو فاز مشترک قادر به برداشت گاز طبیعی از مخزن مشترک پارس جنوبی نیستند.

محمدرضا تاکایدی درباره آخرین وضعیت حفاری تکمیلی چاه‌های فاز 9 و 10 پارس جنوبی، گفت: در برنامه حفاری چاه‌های گازی این 2 فاز پارس جنوبی حفاری 22 حلقه چاه برنامه شده بود که با درخواست شرکت نفت گاز پارس تعداد چاه‌ها به 24 حلقه افزایش یافت.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اعلام اینکه در حال حاضر از مجموع 24 حلق چاه دریایی فاز 9 و 10 پارس جنوبی، تاکنون 18 حلقه چاه پس از تکمیل، در مدار بهره برداری قرار گرفته است، تصریح کرد: در فاز 10 پارس جنوبی از مجموع 12 حلقه چاه دریایی، هم اکنون حفاری آخرین چاه در حال انجام است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینککه پیش بینی می‌شود آخرین چاه دریایی فاز 10 پارس جنوبی تا پایان آذر ماه امسال راه اندازی شود، بیان کرد: در فاز 9 پارس جنوبی هم هنوز عملیات حفاری تکمیلی در پنج حلقه چاه به پایان نرسیده است.

وی با اشاره به انجام عملیات مشبک کاری در چهار حلقه چاه دریایی فاز 9 پارس جنوبی، یادآور شد: حفاری آخرین حلقه چاه فاز 9 این میدان مشترک گازی در حال انجام است.

تاکایدی در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود کل چاه‌های دریایی فاز 9 پارس جنوبی تا اواخر بهمن ماه سالجاری در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

مرور وعده‌های راه‌اندازی چاه‌های فاز 9 و 10 پارس جنوبی



موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت گاز پارس مرداد ماه امسال با بیان اینکه تا پایان مهرماه سال 1390 تمامی چاههای فاز 10 میدان گازی پارس جنوبی وارد مدار تولید می شود، گفته بود: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته پنج حلقه باقیمانده در سالجاری و تا قبل از آغاز فصل سرما به تولید می رسد.

این مقام مسئول پیش از آن اعلام کرده بود: مطابق با برنامه زمان بندی تمامی چاه‌های دریایی این دو فاز مشترک گازی باید تا اردیبهشت ماه سال 1390 در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت هم خرداد ماه امسال در خصوص آغاز تولید گاز از چاههای فاز 9 و 10 این میدان مشترک گازی، بیان کرده بود: پیش بینی می شود چاههای فاز 9 و 10 پارس جنوبی تا پیش از زمستان امسال به طور کامل راه اندازی شوند.

حیدر بهمنی مدیرعامل شرکت ملی حفاری هم خرداد ماه سال 1388 درباره آخرین وضعیت حفاری فاز 9 و 10 پارس جنوبی، بیان کرده بود: تا پایان سال 1388 تمامی چاههای دریایی فاز 9 و 10 پارس جنوبی تکمیل و در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

اوایل اردیبهشت ماه 1389 با نصب تجهیزات سرچاهی، درون چاهی و رشته‌های تکمیلی درون چاهی تولید گاز از چهار چاه دریایی فاز 9 و 10 پارس جنوبی آغاز و گاز تولیدی برای نخستین بار به پالایشگاه خشکی ارسال شد.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، استخراج روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات، سالانه یک میلیون تن اتان برای مصرف پتروشیمی، سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (ال.پی.جی) و روزانه 400 تن گوگرد است.