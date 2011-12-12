اتهامات وزیر خارجه فرانسه علیه مقاومت بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اظهارات" آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه درباره انفجار اخیر منطقه "صور" در جنوب لبنان، شگفت آور است.

در این بیانیه آمده است : وزیر خارجه فرانسه اتهاماتی را علیه سوریه و حزب الله مطرح کرده است که به اعتراف خودش سندی در این باره ندارد.

حزب الله لبنان بیان کرد ما از رفتار زننده آلن ژوپه ابراز شگفتی می کنیم، زیرا این رفتار در حد وزیر خارجه کشور مهمی مانند فرانسه نیست.

در این بیانیه ضمن مخالفت حزب الله با اتهامات مطرح شده آمده است : وزیر خارجه فرانسه بهتر است که موضع خود را اصلاح کند، زیرا اتهامات طرح شده ظلم بزرگی محسوب می شود.

شایان ذکر است که در انفجار یک بمب در مسیر گشتی نیروهای فرانسوی عضو یونیفل(نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان) پنج نظامی فرانسوی زخمی شدند.