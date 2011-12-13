سد "کشه" ظرفیت مغفول مانده گردشگری استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سد کشه در 10 کیلومتری شمال فرمهین از توابع شهرستان تفرش قرار دارد و از مناطق مورد توجه مردم منطقه برای گذراندن اوقات فراغت است و قابلیت تبدیل به منطقه گردشگری را دارد.

از نزدیکی به مرکز استان و وجود سد خاکی کشه که امکان احداث تاسیسات و ورزش‌های آبی را در منطقه فراهم آورده است، نیاز به تاسیسات تفریحی و ورزشی در تفرش، آب و هوای مساعد منطقه و قرار گرفتن در مجاورت جاده آسفالته اراک - تفرش می‌توان به عنوان مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه یاد کرد.



حجم سرمایه‌گذاری در این منطقه 50 میلیارد ریال برآورد شده است و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده اجرای چنین طرحی به 3 سال زمان نیاز دارد.



سوئیت‌های اقامتی، رستوران‌ و کافی‌شاپ، فروشگاه صنایع‌دستی و محصولات محلی، فروشگاه عرضه کالا و خدمات، ایجاد امکانات ماهیگیری و تفریحی، تاسیسات قایقرانی و ورزش‌های آبی، پیست موتورسواری و دوچرخه‌‌سواری و کارواش و تعمیرگاه از تاسیسات قابل اجرا در این منطقه است.



طبق برآوردهای انجام شده احداث فضای تفرجگاهی در اطراف سد کشه برای 100 نفر اشتغال دائم و برای 25 نفر اشتغال موقت ایجاد می‌کند.



از تسهیلات قابل ارائه در این منطقه به منظور تبدیل آن به منطقه گردشگری می‌توان به واگذاری زمین از طریق اداره کل منابع طبیعی، اعطای مجوز‌های لازم جهت احداث و بهره‌برداری، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره و کمک در جهت احداث زیرساخت‌های مورد نیاز اشاره کرد.



امامزادگان 72 تن ساروق، امامزاده آهنگران و نظام‌آباد، کویر میقان و مناظر زیبای دشت‌فراهان از جاذبه‌های موجود در این منطقه به شمار می‌روند.

