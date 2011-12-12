اوباما : جنگ ما در عراق به پایان رسید / مالکی : خواهان کناره گیری اسد نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از خروج نیروهای کشورش از عراق و پایان جنگ 9 ساله این کشور خبر داد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که پس از دیدار با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در کاخ سفید برگزار شد با بیان این مطلب گفت : نیروهای آمریکایی به برقراری ثبات در عراق کمک کرده اند.

اوباما افزود: از سه سال پیش نیروهای عراقی کنترل امنیت عراق را به دست گرفته اند و اکنون با خروج کامل نظامیان آمریکایی، بر مشارکت کامل در طولانی مدت با عراق تاکید می کنیم.

وی مدعی شد عراق اکنون کشوری مستقل، دموکراتیک و حاکم بر امور خود است و در زمینه های مختلف دیدگاه مشترک طولانی مدت بین واشنگتن و بغداد وجود دارد.

اوباما همچنین با اشاره به وجود مشکلاتی از جمله بی توجهی به حقوق بشر در عراق به زعم خود اظهار داشت به عراق کمک خواهیم کرد تا حقوق بشر را رعایت کند.

به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جنگ این کشور در عراق بعد از 9 سال جنگ در انتهای این ماه به پایان می رسد و در این مدت بیش از یک میلیون آمریکایی در عراق حضور داشته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : حضور قدرتمند ما در خاورمیانه در دفاع از دوستانمان کمرنگ نخواهد شد. ما به حمایتهای خود از عراق از طریق کانالهای مستقیم بین رهبران دو کشور ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهوری آمریکا بدون توجه به اشغال عراق توسط کشورش از سال 2003 و دخالت این کشور در تمام مسائل مربوط به مردم عراق، در پایان سخنانش و به زعم خود در مورد دخالت هر کشوری در مورد عراق هشدار داد.

"نوری المالکی" نخست وزیر عراق نیز در ادامه این کنفرانس با بیان اینکه عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق دلیل موفقیت است، گفت : با تعهد مشترک جنگ را به پایان رساندیم و عقب نشینی آمریکا از عراق به انجام رسید.

وی افزود: روابط ما با واشنگتن با خروج آمریکا پایان نخواهد یافت و باید گامهای بیشتری برای موفقیت در آینده برداشته شود.



به گفته مالکی، واشنگتن و بغداد به فعال سازی توافقنامه چارچوب راهبردی بین دو کشور پایبند هستند.

نخست وزیر عراق با اشاره به مسائل سوریه اظهار داشت : اوضاع سوریه دشوار است، ولی ما بدون اینکه از بشار اسد بخواهیم کناره گیری کند از حقوق مردم این کشور دفاع می کنیم.

وی ضمن مخالفت با فشارهای غرب علیه اسد تاکید کرد: ما خواهان محاصره سوریه نیستیم، چرا که این کار مردم این کشور را آزار می دهد. وی همچنین از بررسی اوضاع سوریه در گفتگو با باراک اوباما و اتحادیه عرب خبر داد.