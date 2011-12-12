رئیس جمهوری جدید تونس انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اعضای مجلس موسسان تونس لحظاتی پیش در مراسم رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید، منصف المرزوقی را با اکثریت دو سوم آرا به این سمت انتخاب کردند.



انتخاب المرزوقی به عنوان رئیس جمهور مسئول اداره امور تونس، بر مبنای توافق سه حزب پیروز در انتخابات اخیر صورت گرفته است.



این تصمیم بر اساس قانون اساسی موقت اتخاذ شده است که اعضای مجلس موسسان تونس آن را تصویب کرده اند.



طبق قانون اساسی تونس، نامزد ریاست جمهوری این کشور، باید مسلمان و دارای تابعیت تونسی باشد و همچنین پدر و مادرش،اهل تونس باشند و از تمام حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد.



تونس نخستین کشور عربی بود که با سرنگونی رژیم دیکتاتوری و وابسته بن علی، بیداری عربی از آن کشور آغاز شد، انقلابی که یک جوان با سوزاندن خود به رژیمی 27 ساله بن علی پایان داد.