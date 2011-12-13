تخریب 75 درصد بافت منطقه گردشگری زیارت

به گزارش خبرنگار مهر، زیارت جزو روستاهای هدف گردشگری، مناطق نمونه و بافت های قابل توجه و مهم کشور است.

این روستا در جنوب شهر گرگان واقع شده و از جمله مناطق ییلاقی مهم این شهرستان به شمار می رود و هر ساله گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به سوی خود جلب می کند.

بافت سنتی این روستای توریستی چند سالی است دستخوش تغییر و تحول وتخریب شده است تغییراتی که در صورت ادامه می تواند در تغییر فرهنگ روستا و از بین رفتن بخشی از هویت این مردم نیز بسیار موثر باشد.

اراده ای برای توقف ساخت وساز در زیارت وجود ندارد

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر گرگان در این خصوص گفت: زیارت از روستاهای هدف گردشگری است اما از لیست پروژه های گردشگری میراث خارج شده است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: از دوسال گذشته اعتباری برای این روستا در نظر نگرفته نمی شود.



وی ادامه داد: این امر به دلیل ساخت وسازهای غیر مجاز اطراف روستا است چون به شعاع چندین کیلومتر تمام اراضی اطراف روستا فروخته شده است و در این بین اراده ای برای توقف آن وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان نیز در خصوص تغییر و تحولات در بافت سنتی زیارت وعوامل آن گفت: تغییر و تحولات در بافت روستاها، اماکن سنتی و توریستی طی دو دهه اخیر رشد فزاینده ایی به خود گرفته و متاسفانه به علت عدم توجه کارشناسی و علمی به این بحث، این روستاها و اماکن، چهره ایی شهری و مدرن به خود گرفته اند که مثال های آن حداقل در استان های شمالی همه جا قابل دیدن است.

قربانعلی عباسی افزود: با توجه به فاصله کم روستای زیارت از شهر گرگان (16 کیلومتر) طبیعی است که بخشی از مردم با عنایت به ویژگی فوق الذکر، به فکر ساخت و ساز در این روستا بیفتند و این امر موجب شده سیل کثیری از مردم به این منطقه برای ویلاسازی هجوم بیاورند.

اجرای قانون در زیارت ضعیف است

وی ادامه داد: عدم وجود قوانین شفاف و مهمتر از آن، ضمانت های اجرایی دقیق برای جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و مدیریت های چندگانه سبب ایجاد وضعیت کنونی شده است.

وی بیان داشت: سهل انگاری برخی مراجع قانونی در دولت های گذشته از دیگر عواملی است که انبوه سازی در زیارت را دامن زده است و بر جسارت و بی توجه ایی مردم و انبوه سازان افزوده است.

25درصد بافت سنتی زیارت باقی مانده است

عباسی ادامه داد: باید در نظر داشت که متاسفانه در مورد ساخت و ساز در این روستا، اطلاع رسانی صحیح و درستی صورت نگرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان عنوان کرد: این اتفاق نه تنها در خارج از روستای زیارت بلکه در داخل محدوده روستا هم اتفاق افتاده و چیزی در حدود ۲۵ درصد از معماری قدیمی یعنی بافت مناسب خانه های روستایی و زیبای زیارت باقیمانده است.

وی اظهار داشت: سابقه این ساخت و سازها در ماسوله هم بود و می توان گفت بخشی از این تبلیغاتی که بر علیه روستای زیارت می شود در واقع عدم آشنایی برخی از رسانه ها با منطقه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود: در حال حاضر نیز اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با همکاری دهیاری روستای زیارت مشغول مراقبت از بافت تاریخی آن است و طرح هادی روستا نیز توسط بنیاد مسکن استان با بیش از دو میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی بافت روستای زیارت گرگان هزینه شده و این اداره کل در نظر دارد در صورت مشارکت مردم ساکن بافت سنتی روستا، اقدام به مرمت آن ها کند.



تخلفات در زیارت نگران کننده است

فرماندار گرگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند سال قبل به شورای شهر گرگان پیشنهادی داشتیم که در طرح ساماندهی بتواند این روستا را جزو سازمان شهری یا محدوده شهر گرگان قرار دهد اما این کار صورت نگرفت.

جعفر گرزین افزود: برای هر اقدامی باید پیش بینی های لازم صورت گیرد اما همان کسانی که زیارت را در این شرایط قرار دادند خود از کسانی بودند که مشغول ساخت و ساز در آن منطقه و مانع اجرای قوانین بودند.

وی از اینکه روستای زیارت از روستاهای هدف گردشگری خارج شده باشد اظهار بی اطلاعی کرد و بیان داشت: تمام توان انتظامی و قضایی ومراجع ذیصلاح به کار گرفته شد اما شرایط تخلفات به گونه ای نگران کننده است.

وی ادامه داد: سال گذشته در خصوص احیاء بافت سنتی پیشنهاداتی داشتیم که باید برای این بافت پلاک بندی صورت گیرد وامتیازاتی نیز برای آنان قائل باشید.

فرماندار گرگان افزود: در حال حاضر افراد ساکن در بافت به دلیل نیاز خود به صورت مشارکتی اقدام به ساختمان سازی در بافت کرده اند که ساختمان ها در این محدوده به صورت مشارکت مدنی ساخته می شود واگر بتوان برای افرادی که در این محدوده ساکن هستند مکانی دیگر را تعیین کرد و افراد را اسکان داد می توان به احیاء بافت کمک کرد.

وی گفت: این گونه مشکلات باعث شده است 25 درصد کنونی بافت نیز در معرض تهدید باشد.



به گزارش مهر، روستای ییلاقی زیارت که به عنوان یکی از ده روستای دارای بافت باارزش تاریخی کشور معرفی شده است، بخشی از معماری قدیمی و سنتی منطقه شمال کشور و استان گلستان است که ویژگی های اقلیمی و فرهنگی منطقه در شکل گیری سبک آن دخیل است.

مجموعه ای از بناهای یک و دو طبقه با مصالح بوم آورد، نظیر سنگ و چوب، خانه های روستا را تشکیل داده که به دلیل رطوبت موجود در منطقه اغلب با کرسی چینی ساخته شده است.

تاکنون ۳ محوطه تاریخی به نام های «کفتر خوسه»، «شهربت» و «محوطه پشت لام» در زیارت ثبت شده و ۴۰ بنای خاص روستا، مربوط به دوره قاجاریه و پهلوی نیز برای ثبت در فهرست آثار ملی درنظر گرفته شده است.

ساختار معابر روستا براساس ضرورت و نیاز روستاییان شکل گرفته که تأثیر عمده ای بر فرم روستا داشته است.

طرح هادی و بهسازی بافت زیارت با مشارکت بنیاد مسکن استان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در دست انجام است و برای بناهای به ثبت رسیده، تعیین حریم شده است.

روستای زیارت یکی از ۳۶۵ روستای هدف گردشگری و نیز یکی از مناطق نمونه گردشگری کشور که به شماره ۱۶۷۱۰ به ثبت رسیده است اما این روستای ییلاقی که به دلیل آب و هوای خنک همیشه مورد توجه مردم خصوصا اهالی گرگان بوده در سال های اخیر بافت سنتی آن به دلیل ساخت وساز های آپارتمان و ویلا مورد تهدید قرار گرفته است.

با وجود ممنوعیت ساخت و ساز از سوی استانداری و دیگر مراجع ذیربط اما همچنان در هجمه ساخت و سازهای غیر مجازی است که آشکارا و با تخلف در این زمینه مشغول هستند!

روستای زیارت که درنزدیکی گرگان قرار دارد دارای فرهنگ و معماری بسیار متفاوت با روستاهای دیگر استان گلستان است.

نامگذاری این روستا نه به خاطر وجود امامزاده در آن است. بلکه از هزاران سال پیش این منطقه از بزرگترین و معروفترین عبادتگاه‌ها وزیارتگاه های بوداییان به شمارمی آمده که برای زیارت از تمام آسیا به این منطقه می‌آمدند.

آثار باقی مانده از شهرسوخته که قدمت آن به هزاران سال پیش می رسد و هم‌چنین روایت های تاریخی حاکی از این مدعاست.

از نکات جالب در مورد این روستا، میانگین عمر بالای مردم آن است که علت آن نیز زندگی طبیعی و استفاده از موادغذایی جنگلی است.

این روستای باستانی به دلیل قرارگرفتن در بستر سرسبز و زیبای استان گلستان و روی شیب تپه به طور طبیعی از مناظر و چشم اندازهای زیبای جنگلها و مراتع اطراف بهره مند است.

روستای زیارت بر سرراه یکی از قدیمی ترین مسیرهای منطقه شمال قراردارد که شاهرود و فلات مرکزی ایران را به سواحل دریای خزر وصل می کند.