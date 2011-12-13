مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: منطقه نمونه گردشگری رودشور زرندیه در کیلومتر 35 اتوبان تهران ـ ساوه قرار دارد که به لحاظ قرار گرفتن در راه‌های مواصلاتی مهم کشور و همچنین واقع شدن در نزدیکی فرودگاه امام و مجاورت با پایتخت از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه این منطقه در دور دوم سفر هیئت دولت به استان مرکزی به عنوان منطقه نمونه گردشگری مصوب شد، وسعت این منطقه را بیش از هزار و 400 هکتار دانست و گفت: عملیات اجرایی این منطقه از سال 87 آغاز شده است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذار منطقه نمونه رودشور زرندیه شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان است و موافقت‌نامه تاسیس این منطقه نیز به نام شرکت صادر شده است.

رضوانی با اشاره به تعریف 23 کاربری مختلف برای این منطقه نمونه گردشگری، از زمین گلف، کارتینگ، پیست‌ سوارکاری، زمین چوگان، نمایشگاه و فروشگاه خودرو، پارک‌آبی، شهربازی، فضاهای تفریحی و تجاری و دهکده پرواز به عنوان بخشی از کاربری‌های تعریف شده برای این منطقه نام برد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر این پروژه در مرحله اجراست و پیست کارتینگ و اسب‌سواری آن برای بهره‌برداری آماده شده است.

وی یادآورشد: زیرساخت‌های این منطقه مانند راه ‌دسترسی، انتقال آب مورد نیاز مجموعه از محل اعتبارات ملی توسط اداره‌ کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی تامین شده است و در حال حاضر نیز پروژه از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است.