قاریان و حافظان آران و بیدگل گواهی نامه قرآنی سازمان تبلیغات را دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباسیان مدیر داخلی مجمع قاریان و حافظان هلال در گفتگو با خبرنگاران گفت: تالیان و حافظان این مجمع پس از گذراندن دوره های آموزشی، گواهینامه معتبر قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز توسعه و ترویج فعالیت قرآنی کشور را دریافت می کنند.

وی افزود: شیوه نامه برگزاری آزمون با همکاری سازمان تبلیغات و مرکز توسعه و ترویج فعالیت قرآنی کشور در حال نگارش است.

مدیر داخلی مجمع قاریان و حافظان هلال هدف از برگزاری آزمون و اعطای گواهینامه را کیفیت بخشی آموزشهای مطلوب قرآنی دانست.

عباسیان تصریح کرد: داوطلبان می توانند برای ثبت نام روزهای دوشنبه وچهارشنبه هر هفته از ساعت 17 تا 21 به مجمع قاریان و حافظان هلال واقع در ضلع شرقی حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) مراجعه کنند.

مجمع قاریان و حافظان هلال که در ابتدا با تفأل به آیات قرآن مجمع القرآن هدایت نام داشت در 18 فروردین‌ماه سال 1372 بنا به توصیه وتشویق استاد «محمود لطفی‌نیا» از قاریان ممتاز بین‌المللی کشور و به همت جمعی از جوانان علاقه‌مند به قرآن و با مساعدت هیئت امنای آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) در رواق شرقی حرم مطهر راه‌اندازی شد.

تشکیل جلسات هفتگی قرآن کریم، آموزش روخوانی، تجوید، صوت و لحن، تربیت قاریان و حافظان، تاسیس کتابخانه تخصصی قرآنی، تاسیس بانک نوار تخصصی قرآنی، همکاری در برگزاری مسابقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تولید نوار آموزشی ترنم نیایش و نرم‌افزار قرآنی نسیم وحی، برگزاری برنامه‌های شبی با قرآن و کرسی تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز مصری و قاریان بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به صورت متناوب، برگزاری مسابقات سراسری از جمله فعالیت‌های مجمع بوده است.