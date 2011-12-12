وسعت مزارع گندم و جو مبارکه هزار هکتار کاهش پیدا کرد

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان زمان کاشت گندم و جو در مبارکه گفت: زمان کاشت گندم وجوآبی پاییزه در سطح 6 هزار هکتار از سطح اراضی زراعی رو به اتمام است و این در حالیست که هر ساله کاشت گندم وجو پاییزه در شهرستان از نیمه آبان ماه شروع و تا پایان آذرماه ادامه دارد .

وی در مورد میزان کشت گندم و جو در این شهرستان ادامه داد: کشاورزان این شهرستان در سال جاری در سطح 4 هزار هکتار جو و در سطح 2 هزار هکتار گندم کشت کرده‌‌اند و میزان این کشت در شهرستان نسبت به سال گذشته به میزان یک هزار هکتار کاهش پیدا کرده است.

مسئول زراعت اداره جهادکشاورزی شهرستان مبارکه به خشکسالی امسال اشاره کرد و بیان داشت : با وجود بارندگیهای سال جاری هنوز اثرات خشکسالی در مبارکه به چشم می‌آید و علاوه بر تاثیرات خشکسالی و کم آبی، سرمازدگی، یخبندان و بارندگیهای زودهنگام نیز باعث کاهش سطح زیرکشت گندم وجو آبی پاییزه در شهرستان شده است .

وی اضافه کرد: ارقام کاشت شده گندم شامل الوند، بکراس روشن، پیشتاز، روشن و سپاهان و ارقام کاشت شده جو شامل نصرت ( کارون در کویر ) ، دی 5 ( یوسف ) و رقم بومی والفجر به شمار می‌رود.

عسگری گفت: رقم بومی گندم بنام روشن و رقم بومی جو بنام والفجر ارقامی هستند که خود کشاورزان منطقه بصورت خود مصرفی برای کاشت استفاده می‌کنند.