شروع احداث هفت هزار و 300 متر کانال آبرسانی در شهرستان مبارکه

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات احداق این کانال آبرسانی اظهار داشت : از یک ماه گذشته عملیات احداث چهار کانال آبرسانی عَبدِل طالخونچه به طول یک هزار و 800 متر، لَرد طالخونچه سه هزار متر، سورچه بالا یک هزار متر و کانال تنگ دزدان ( روستای حوض ماهی ) به طول یک هزار و 500 متر با هزینه‌ای بالغ بر دو هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد .

وی با اشاره به اهداف این عملیات تصریح کرد: هدف از اجرای عملیات احداث کانالهای آبرسانی در مزارع مختلف آبرسانی بهتر و افزایش راندمان انتقال آب و بهره وری بیشتر از آب کشاورزی بوده است.

احیا و بازسازی قنوات باقرآباد، اصغرآباد و اینچ دره

مسئول زیربنایی اداره جهادکشاورزی شهرستان مبارکه به دیگر اقدامات این واحد در هفته‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: به همت واحد زیربنایی جهادکشاورزی شهرستان عملیات احیاء و بازسازی قنوات باقرآباد و اصغرآباد و اینچ دره با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شورای عالی آب اجرا شد .

وی تصریح کرد: علمیات بازسازی و مرمت این قنوات قدیمی شهرستان شامل لایروبی، ریزش برداری و احداث کَوَلهای پشته و گوم های میله چاه بوده است .

اجرای عملیات مرمت وبازسازی سه رشته قنات درشهرستان مبارکه

احمدی بیان داشت: همچنین عملیات مرمت و بازسازی سه رشته قنات قلعه حکیم، علی آباد و امین آباد از توابع این شهرستان با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در حال اجراست .