شروع احداث هفت هزار و 300 متر کانال آبرسانی در شهرستان مبارکه

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات احداق این کانال آبرسانی اظهار داشت: از یک ماه گذشته عملیات احداث چهار کانال آبرسانی عَبدِل طالخونچه به طول یک هزار و 800 متر، لَرد طالخونچه سه هزار متر، سورچه بالا یک هزار متر و کانال تنگ دزدان(روستای حوض ماهی) به طول یک هزار و 500 متر با هزینهای بالغ بر دو هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد.
وی با اشاره به اهداف این عملیات تصریح کرد: هدف از اجرای عملیات احداث کانالهای آبرسانی در مزارع مختلف آبرسانی بهتر و افزایش راندمان انتقال آب و بهره وری بیشتر از آب کشاورزی بوده است.
احیا و بازسازی قنوات باقرآباد، اصغرآباد و اینچ دره
مسئول زیربنایی اداره جهادکشاورزی شهرستان مبارکه به دیگر اقدامات این واحد در هفتههای گذشته اشاره کرد و ادامه داد: به همت واحد زیربنایی جهادکشاورزی شهرستان عملیات احیاء و بازسازی قنوات باقرآباد و اصغرآباد و اینچ دره با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شورای عالی آب اجرا شد.
وی تصریح کرد: علمیات بازسازی و مرمت این قنوات قدیمی شهرستان شامل لایروبی، ریزش برداری و احداث کَوَلهای پشته و گوم های میله چاه بوده است.
اجرای عملیات مرمت وبازسازیسه رشته قنات درشهرستان مبارکه
احمدی بیان داشت: همچنین عملیات مرمت و بازسازی سه رشته قنات قلعه حکیم، علی آباد و امین آباد از توابع این شهرستان با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در حال اجراست.
وی اضافه کرد: هدف از اجرای مرمت و بازسازی قنوات قدیمی را آبدهی و بهره وری بیشتر از آب قنوات برای کشاورزی به شمار میرود زیرا قنات یکی از ابتکارات ایرانیها به شمار میرود و حفظ آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
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