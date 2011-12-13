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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۶

احمدی به مهر خبر داد:

شروع احداث هفت هزار و 300 متر کانال آبرسانی در شهرستان مبارکه

شروع احداث هفت هزار و 300 متر کانال آبرسانی در شهرستان مبارکه

مبارکه - خبرگزاری مهر: مسئول زیربنایی اداره جهادکشاورزی شهرستان مبارکه گفت: در راستای توسعه کشاورزی پایدار با بهره وری بهتر آب از ماه قبل عملیات احداث هفت هزار و 300 متر کانال آبرسانی در چهار نقطه از توابع این شهرستان آغاز شد.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات احداق این کانال آبرسانی اظهار داشت: از یک ماه گذشته عملیات احداث چهار کانال آبرسانی عَبدِل طالخونچه به طول یک هزار و 800 متر، لَرد طالخونچه سه هزار متر، سورچه بالا یک هزار متر و کانال تنگ دزدان(روستای حوض ماهی) به طول یک هزار و 500 متر با هزینه‌ای بالغ بر دو هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد.

وی با اشاره به اهداف این عملیات تصریح کرد: هدف از اجرای عملیات احداث کانالهای آبرسانی در مزارع مختلف آبرسانی بهتر و افزایش راندمان انتقال آب و بهره وری بیشتر از آب کشاورزی بوده است.

احیا و بازسازی قنوات باقرآباد، اصغرآباد و اینچ دره

مسئول زیربنایی اداره جهادکشاورزی شهرستان مبارکه به دیگر اقدامات این واحد در هفته‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: به همت واحد زیربنایی جهادکشاورزی شهرستان عملیات احیاء و بازسازی قنوات باقرآباد و اصغرآباد و اینچ دره با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شورای عالی آب اجرا شد.

وی تصریح کرد: علمیات بازسازی و مرمت این قنوات قدیمی شهرستان شامل لایروبی، ریزش برداری و احداث کَوَلهای پشته و گوم های میله چاه بوده است.

اجرای عملیات مرمت وبازسازیسه رشته قنات درشهرستان مبارکه

احمدی بیان داشت: همچنین عملیات مرمت و بازسازی سه رشته قنات قلعه حکیم، علی آباد و امین آباد از توابع این شهرستان با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در حال اجراست.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای مرمت و بازسازی قنوات قدیمی را آبدهی و بهره وری بیشتر از آب قنوات برای کشاورزی به شمار می‌رود زیرا قنات یکی از ابتکارات ایرانیها به شمار می‌رود و حفظ آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کد مطلب 1482051

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