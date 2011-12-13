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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۹

ساخت ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود

ساخت ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: کار ساخت ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان پس از کش‌و قوسهای فراوان در روزهای آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سفر وزیر ورزش و جوانان کشور به استان اصفهان، دستور تکمیل این ورزشگاه و حل مشکل این ورزشگاه از سوی وی صادر شده و در هفته‌های گذشته مقدمات ساخت این ورزشگاه فراهم شد.

در جلسات مختلفی که طی هفته‌های گذشته در محل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور و با حضور رئیس این شرکت، پیمانکار مورد نظر برای ورزشگاه نقش‌جهان و نماینده اداره‌کل تربیت بدنی استان برگزار شد، حل مشکل این ورزشگاه در دستور کار قرار گرفت و با تصویب مسئولان حاضر در این جلسات، مقرر شد کار اجرایی ورزشگاه نقش‌جهان ظرف چند روز آینده آغاز شود.

قرار است پیمانکار ورزشگاه نقش‌جهان حداکثر طی هفته آینده در ورزشگاه نقش‌جهان مستقر شود و کار ساخت این ورزشگاه را آغاز کند.

گویا به دلیل مشکلات قانونی قرار است این ورزشگاه با بودجه اندکی آغاز شود و بودجه مورد نظر به آن تزریق شود.

کد مطلب 1482055

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