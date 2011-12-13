به گزارش خبرنگار مهر، پس از سفر وزیر ورزش و جوانان کشور به استان اصفهان، دستور تکمیل این ورزشگاه و حل مشکل این ورزشگاه از سوی وی صادر شده و در هفته‌های گذشته مقدمات ساخت این ورزشگاه فراهم شد .

در جلسات مختلفی که طی هفته‌های گذشته در محل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور و با حضور رئیس این شرکت، پیمانکار مورد نظر برای ورزشگاه نقش‌جهان و نماینده اداره‌کل تربیت بدنی استان برگزار شد، حل مشکل این ورزشگاه در دستور کار قرار گرفت و با تصویب مسئولان حاضر در این جلسات، مقرر شد کار اجرایی ورزشگاه نقش‌جهان ظرف چند روز آینده آغاز شود .

قرار است پیمانکار ورزشگاه نقش‌جهان حداکثر طی هفته آینده در ورزشگاه نقش‌جهان مستقر شود و کار ساخت این ورزشگاه را آغاز کند .