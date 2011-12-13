ارتباطات پشت پرده فضای پاک فوتسال را تحت تاثیر قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت اظهار داشت: این باشگاه با ارسال نامه‌ها و تماسهای تلفنی با مسئولان فدراسیون و کمیته فوتسال، رسما اعتراضات خود را از داوری مسابقات و به ویژه دربی های فوتسال اصفهان اعلام کرده است، باشگاه فولاد ماهان سپاهان اصفهان به عنوان پر افتخارترین باشگاه در عرصه فوتسال کشور طی سالهای اخیر مهمترین نقش در پیشرفت و رشد این رشته پر طرفدار ورزشی و حرکت آن در مسیر حرفه ای را ایفا کرده است .

وی افزود : هر گز فراموش نکنیم که حضور موفق و با برنامه فولاد ماهان در عرصه ورزش کشور به ویژه فوتسال باعث حضور دیگر کارخانه ها و گروه های صنعتی و بخش خصوصی با الگو برداری از مجموعه فولاد ماهان در ورزش و فوتسال ایران گردید .

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان اصفهان گفت: بدون شک روند فعلی شرایط نگران کننده و ابهام آمیزی را برای ما رقم زده و آنچه در بازیهای اخیر شاهد بوده‌ایم، اشتباهات تاثیر گذار و یک طرفه و به ضرر تیمهایی چون فولاد ماهان و فیروز صفه بوده که به عنوان یک نقطه نگران کننده برای باشگاه فولاد ماهان مطرح شده است .

وی تصریح کرد : با وجود اطمینان قلبی به سلامت و صداقت جامعه داوری فوتسال کشور نمی توانیم نگرانی و ناراحتی خود را پنهان کنیم زیرا به نظرم وجود برخی روابط و ارتباطات پشت پرده فضای پاک و سالم فوتسال ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است .

ساکت گفت: به هر ترتیب ما با تهیه تصاویری از اشتباهات واضح و تاثیرگذار داوری در دیدارهای اخیر داخل و خارج استان و در شهرآوردهای فوتسال اصفهان رخ داده به دنبال جلوگیری از اینگونه مسائل نامناسب در فوتسال کشور هستیم . سی دی ارسالی از اشتباهات داوری از سوی باشگاه فولاد ماهان ضرورت نظارت، کنترل و چینش صحیح داوران در مسابقات لیگ برتر فوتسال را طلب می‌کند .

وی بیان داشت: باشگاه فولاد ماهان سپاهان و فیروز صفه همواره فوتسال پاک و جوانمردانه را سر لوحه حرکت خود قرار داده و بدون تردید کسب یک تساوی و پذیرش شکست تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان در برابر فیروز صفه که به قیمت از دست رفتن قهرمانی فولاد ماهان در لیگ 89-90 تمام شد، در تاریخ ورزش ایران به عنوان نمادی از جوانمردی و ورزش پاک ثبت خواهد شد .

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان تصریح کرد: این باشگاه آنقدر افتخارات بزرگ را در ورزش کسب و به فوتسال کشور خدمت کرده و همچنین ستاره های ملی پوش فوتسال ایران را تحت حمایت خود قرار داده که کسب پیروزیها و صدر نشینی در جدول رده بندی مسابقات به هر قیمتی را شایسته جایگاه و تماشاگران فهیم خود نمی داند .

وی گفت: از مسئولان فدراسیون و کمیته فوتسال خواسته ایم که حواشی فوتسال، جریانات، ارتباطات پشت پرده و تماسهای مشکوک که اطراف این رشته پاک صورت می گیرد را رصد کرده و نسبت به اینکه افرادی با مسئولیتهای چند وجهی در تدارک ایجاد فضای نامطلوب هستند را هشدار داده ایم .

ساکت بیان کرد : هئیت مدیره باشگاه فولاد ماهان سپاهان حمایت قاطع و همه جانبه خود از حسین افضلی یکی از برترین مربیان فوتسال ایران، بازیکنان و ستاره های درخشان این تیم را اعلام کرده و اعتقاد قلبی داریم که دین ملی و ادای دین باشگاهی ازوظایف اخلاقی، ورزشی و قانونی همه عوامل مجموعه است .

وی بیان داشت: محمود خوراکچی نیز به عنوان یکی از مربیان صاحب سبک و با تجربه فوتسال کشور با حضور خود در تیم فیروز صفه باعث درخشش این تیم در رقابتهای لیگ برتر ایران می‌شود همچنین احمد باغبانباشی به عنوان یکی از چهره های موفق فوتسال کشور به عنوان مدیر فنی تیم فولاد ماهان نوین موفقیت اخیر خود در راه رساندن این تیم به لیگ دسته اول باشگاه های کشور را تکرار خواهد کرد ضمن اینکه تلاش او در نیم فصل اول رقابتها در تیم فیروز صفه سپاهان قابل تقدیر است .

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان اصفهان گفت: آنچه در فولاد ماهان رخ می دهد بر اثر یک استراتژی بلند مدت بوده و فقط به فولاد ماهان مربوط است . باشگاه ها باید به مسئولان خود آموزش دهند از اظهار نظر در خصوص سایر تیم ها پرهیز کنند . این رفتاری غیر حرفه ای و مبتدیانه است که درمورد مسائل داخلی دیگر باشگاه ها اظهار نظر کنند .

وی اضافه کرد : برنامه بلند مدت باشگاه فولاد ماهان امروز در قالب آکادمی نمونه فوتسال وآکادمی نمونه بسکتبال در راستای شناسایی، جذب و پرورش استعداد های ناب فوتسال شکل گرفته و در سطح استان فعالیت می کند که درآینده ای نزدیک با گسترش دامنه فعالیت خود در سایر استانهای کشور و حمایت از استعداد های درخشان فوتسال ایرانی،همانگونه که فوتسال ملی و باشگاهی ایران را مورد حمایت خود قرار داد،در این زمینه نیز تاثیرات گسترده خود را نشان خواهد داد .

ساکت گفت: کمیته فوتسال باید در راستای حرفه ای شدن این رشته که همانا رفتار و کلام حرفه ای مدیران، اقدامات حرفه ای سازمان لیگ فوتسال، فعالیت حرفه ای داوران، ساختار حرفه ای باشگاه ها، تلاش حرفه ای بازیکنان و به ویژه حمایت حرفه ای هواداران باید نظارت، برنا مه ریزی، کنترل و ارزیابی قوی تری را اعمال کند.