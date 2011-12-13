پتروشیمی شهدای مرودشت 62 درصد پیشرفت دارد

یدالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت کارخانه های شهرستان مرودشت گفت: احداث کارخانه پتروشیمی این شهرستان پیشرفت قابل توجهی داشته و پیش بینی می شود در سال آینده به بهره برداری برسد.

وی افزود: در صورت افتتاح این پروژه به صورت مستقیم برای 500 نفر و به صورت غیرمستقیم برای سه هزار نفر اشتغالزایی می شود.

فرماندار شهرستان مرودشت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این شهرستان دومین قطب صنعتی استان فارس است، اظهار داشت: در این شهرستان کارخانه های مهمی ازجمله کارخانه قند، پتروشیمی، مجتمع دامپروری پگاه، کارخانه آزمایش و... وجود دارد که برای تعدادی اشتغالزایی کرده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این 145 کارگاه تولیدی دامی و گیاهی در شهرستان مرودشت وجود دارد همچنین 25 کارخانه رب گوجه فرنگی مشغول به کار است که برای یک هزار و 500 نفر اشتغالزایی دارد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود مجموعه جهانی تخت جمشید در این شهرستان اظهار داشت: در رابطه با این مجموعه مدیریت و نظارت تخصصی متمرکز از طریق سازمان میراث فرهنگی بر روی آن انجام می شود.

فرماندار مرودت افزود: متاسفانه یکی از مشکلات در این بخش این است که فرمانداری آنچنان دخالتی در مدیریت و نظارت تخت جمشید ندارد به همین دلیل برخی مواقع شاهد یکسری نابسامانیهایی در این مجموعه هستیم.

وی گفت: از این رو در تخت جمشید خلاء مدیریت شهرستانی وجود دارد با توجه به اینکه مستقیما از طریق تهران و بعضا شیراز مدیریت می شود در بحث نظافت، ورودی، خروجی و اداره داخلی سازمان مربوطه خدمات ارائه می دهد.

حسینی تاکید کرد: فرمانداری فقط در تعطیلات نوروزی و مسائل ترافیکی و امور خدماتی بیرون از محدوده را بر عهده دارد و هم اکنون در خصوص وضعیت نظافت و اسکان در پردیس تخت جمشید پروژه مشهور به باغ جنگل فرمانداری موضوعاتی را مد نظر داریم.

وی اظهار داشت: ما بر این اعتقاد هستیم که باغ جنگل باید به شهرداری واگذار شود تا این ارگان محوطه درختها را جانمایی و آماده سازی کند تا مسافران از آن استفاده کنند.