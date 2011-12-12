دیدار وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با ولیعهد عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان امروز گزارش داد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز در ریاض با نایف بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان دیدار کرد.



این رسانه نوشت : نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و معاون شورای وزیران و وزیر کشور عربستان در کاخ الیمامه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه را به حضور پذیرفت.



بر اساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی و نایف بن عبدالعزیز در این دیدار درباره مسائل مورد اهتمام دو کشور ایران و عربستان بحث و تبادل نظر کردند.



خبرگزاری عربستان همچنین اعلام کرد مقرن بن عبدالعزیز رئیس دستگاه اطلاعات عمومی عربستان در این دیدار حضور داشت.



این رسانه رسمی عربستان به جزئیات بیشتری درباره دیدار مصلحی با ولیعهد سعودی اشاره نکرده است.