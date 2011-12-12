توقع زیادی از کیفیت کارهای نمایشگاه نداشته باشید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین سوگواره پوسترهای عاشورایی صبح امروز در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. در این نشست مرتضی گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و سید حسن موسی‌زاده دبیر علمی جشنواره حضور داشتند.

در ابتدای نشست گودرزی گفت: برگزاری سوگواره عاشورایی و فعالیت ارزشی در حوزه گرافیک با توجه به رویکردی که حوزه هنری نسبت به عاشورا دارد بسیار مورد اهمیت است. تلاش کردیم در طول این 6 دوره پیشرفت‌هایی داشته باشیم و از حضور هنرمندان بسیاری در این زمینه بهره ببریم.

وی ادامه داد: برگزاری این سوگواره ثابت می‌کند که هنرمندان ما در هر حوزه تخصصی که فعالیت می‌کنند پرداختن به مسئله عاشورا و ارادت به امام حسین(ع) را از یاد نمی برند. امیدوارم در شرایطی قرار گیریم که این همایش بتواند مسائل مهمی را در زمینه عاشورا به تصویر بکشد.

در ادامه موسی‌زاده دبیر علمی جشنواره گفت: این نمایشگاه با تم پوستر مذهبی نمایشگاهی مذهبی اسلامی است که امسال نسبت به دوره‌های پیشین حجم آثار ارسال شده به آن بسیار بیشتر بوده است. در این دوره 2920 اثر به دبیرخانه ارسال شده است. به نظر می رسد انگیزه هنرمندان در این دوره از جشنواره بیشتر بوده است. ایجاد انگیزه یکی از اهداف اصلی این سوگواره است که امیدوارم بتوانیم به ان دست یابیم.

وی افزود: دوره ششم از جشنواره شامل سه بخش حماسه عاشورا، بخش موضوعی که اختصاص به حضرت علی اصغر(ع) دارد و بخش کتیبه بخش‌های مختلف جشنواره هستند. در بخش اول 2215 اثر، بخش دوم 471 اثر و در بخش سوم 234 اثر و در مجموع 1114 اثر به دبیرخانه جشنواره فرستاده شده‌آند که در مجموع 61 اثر برای حضور در سوگواره انتخاب شده‌اند. 45 اثر در بخش اول، 10 اثر در بخش دوم و 6 اثر در بخش سوم انتخاب شدند.

موسی‌زاده ادامه داد: ترکیب هیات داوران این دوره از جشنواره متشکل از کورش پارسا نژاد، صداقت جباری،علی خورشیدی‌پور، مهدی سعیدی و مسعود نجابتی متنوع و با سائق مختلف انتخاب شده‌اند. در این دوره داوران تاکید داشتند که آثار بیشتر از لحاظ کیفی مورد توجه قرار گیرند.

وی بیان کرد: در این دوره از جشنواره تلاش شده نوع برگزاری نمایشگاه، انتخاب آثار، کیفیت و کمیت آثار و حتی جوایز مورد توجه قرار گیرد. این نمایشگاه فرصتی برای هنرمندان است تا استعدادهایشان را به تجلی و رقابت بگذارند. مسئله مورد توجه در این نمایشگاه موضوعی بودن آن است. از آنجا که به مسئله عاشورا کمتر در گرافیک پرداخته شده بنابراین برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می تواند بسیار مفید باشد. البته نباید توقع زیادی در زمینه کیفیت و سطح آثار وجود داشته باشد.

دبیر هنری جشنواره گفت: باید تلاش کنیم تا مسئله پرداختن به عاشورا در فرهنگ گرافیکی کشور جا بیفتد. چون یکی از اهداف این جشنواره فرهنگ‌سازی در زمینه عاشورا است. در این دوره از جشنواره اصرار بر این بوده که بهترین آثار به نمایش گذاشته شود و بیشتر کیفیت آثار مد نظر بوده است تا کمیت. به همین دلیل تنها 61 اثرانتخاب شده است.

وی عنوان کرد: در دوره گذشته بخش مدعوین وجود داشت که خود من هم جزء مدعوین بودم و از این بخش نیز استقبال کردم. اما امسال بنا به دلائلی این بخش برداشته شده است. البته وجود بخش مدعوین به تنهایی نمی تواند باعث اعتبار جشنواره شود چون طراحان مطرح هم ممکن است کمتر در زمینه عاشورا فعالیت کرده باشند و طرح‌های انها در این زمینه از جذابیت کمتری برخوردار باشد.

وی در پایان گفت: 28 آذرماه مراسم افتتاحیه این جشنواره برگزار می‌شود. امسال نیز آثار برگزیده 5 دوره گذشته به نمایش گذاشته می شود که نمایش این آثار فرصتی برای مقایسه با آثار این دوره فراهم می‌کند که خالی از لطف نیست.

تاخیر 40 دقیقه ای

این نشست به دلیل حضور مرتضی گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی در جلسه‌ای دیگر با 40 دقیقه تاخیر آغاز شد. گودرزی دیباج بعد از سخنانی کوتاه جلسه را ترک کرد و تریبون را در اختیار موسی‌زاده قرار داد.

بیشتر سوالات خبرنگاران از دبیر هنری جشنواره حول محور کیفیت آثار می‌گذشت. اهالی رسانه بیشتر به پائین بودن سطح آثار در دوره‌های پیشین اشاره داشته و خواستار اندیشیدن تمهیدی از جانب دبیر جشنواره برای بهتر برگزار شدن سوگواره پوسترهای عاشورایی بودند.