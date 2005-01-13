هاآرتص: اسراييل از مسكو خواست دمشق را تحريم كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، تشكيلات دفاعي اسراييل نگران هستند كه سوريه موشك هاي خريداري شده از روسيه را در اختيار حزب الله لبنان قرار دهد و اين حزب نيز به نوبه خود موشك ها را به گروههاي فلسطيني انتقال دهد و اين گروهها نيزمراكز استراتژيك از جمله فرودگاه بن گوريون اسراييل را مورد هدف قرار دهند.

منابع اسراييلي اعلام كردند كه قرارداد فروش موشك از سوي روسيه به سوريه چند روز پيش امضا شده است . اما اين در حالي است كه هنوز رسانه و شركت هاي روسي درباره اين مسئله اظهار بي اطلاعي مي كنند.

روزنامه روسي "كومرسانت" روز چهارشنبه گزارش داد كه كه قرار است روسيه موشك هايي را به سوريه بفروشد كه اين موشك ها مي تواند هر هدفي را در اسراييل مورد اصابت قرار دهد و يكي از مكان هايي كه ممكن است مورد حمله قرار گيرد، سايت هسته اي ديمونا مي باشد.

سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي درباره اين موضوع گفت: ما ارتباط نزديكي با روسيه داريم و در روزهاي گذشته با منابع روسي مشورت هاي متعددي انجام داده ايم. اميدواريم كه به زودي بتوانيم به نقطه نظرات مشترك دست پيدا كنيم.

شالوم تاكيد كرد كه سوريه گروههاي تروريستي را حمايت مي كند و قطعا اين موشك ها را در اختيار حزب الله قرار خواهد داد.

وي گفت: همه جهان سوريه را تحريم كرده اند. فرانسه و آمريكا هم اين كشور را تحريم كرده اند پس چرا روسيه رفتاري متفاوت در پيش گرفته است؟

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي هم چنين پيامي را براي روسيه ارسال كرده است.

منابع رسمي اسراييل شب گذشته اعلام كردند كه تل آويو درصدد است با هر روش ممكن از اجراي اين قرارداد جلوگيري كند اما از سوي ديگر هم تمايل ندارد كه روابط اسراييل و روسيه خدشه دار شود.

همچنين ريچارد بوچر از وزارت امور خارجه آمريكا نيز به شدت در اين زمينه موضع گيري كرده و از روسيه خواست كه با سوريه وارد اين معامله نشود.